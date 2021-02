Arbo Unie introduceert virtuele ontvangst bij videoconsult

Arbo Unie maakt sinds kort gebruik van een professionele virtuele ontvangst bij de start van het online videoconsult. Deze vernieuwing is ontwikkeld in samenwerking met DataVisual. Deze virtuele ontvangst is een aanvulling op de videoconsulten van Arbo Unie, waarmee zij haar cliënten een hele persoonlijke ervaring biedt net als bij de vertrouwde fysieke afspraak. Op deze manier houdt Arbo Unie de betrokkenheid tussen haar professionals en de cliënt op een moderne manier in stand.



Om het vertrouwde gevoel van Arbo Unie te waarborgen hebben Arbo Unie en DataVisual de armen ineengeslagen om hiervoor een oplossing te bedenken. De virtuele ontvangst biedt de mogelijkheid om emotionele betrokkenheid en het vertrouwde gevoel terug te brengen in een online omgeving. De applicatie kan integreren met de backoffice systemen van deze moderne landelijke arbodienst. Dit sluit perfect aan op de bestaande processen, zodat de afwikkeling van de consulten hierdoor worden geoptimaliseerd.



“Door de pandemie was het voor de cliënten van Arbo Unie in principe niet meer mogelijk om een fysieke afspraak te laten plaatsvinden met de bedrijfsarts of andere professional. De fysieke afspraak is vervangen door een telefonische afspraak, die al snel werd opgevolgd door een videoconsult. Hierdoor konden de arts en cliënt elkaar wel zien, maar misten de emotionele betrokkenheid en het vertrouwde gevoel van Arbo Unie. Om de betrokkenheid van de client toch groot te houden is onderzocht op welke manier we moderne technologie kunnen inzetten.” Ton Goedhart, Services Manager Arbo Unie.



Over Arbo Unie



Arbo Unie bevordert de vitaliteit en gezondheid van werkende mensen en maakt organisaties daarmee succesvoller. We onderscheiden ons met een sterke focus op kwaliteit en vernieuwing en excelleren in multidisciplinaire samenwerking. We nemen daarbij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzame samenleving.



https://www.arbounie.nl



Over DataVisual



DataVisual heeft veel ervaring binnen de Arbo sector en ontzorgt Arbo Unie al ruim 13 jaar met IT-diensten en oplossingen. Met haar totaaloplossing binnen de IT maken de developers en cloudconsultants van DataVisual organisaties klaar voor de toekomst.



Smarter ways forward.