KidsRights en familie Van der Valk helpen Curaçao in coronacrisis

Amsterdam, Nederland – KidsRights en familie Van der Valk (eigenaar van Baoase Luxury Resort) gaan samen acute hulp bieden aan arme kinderen die door de lock-down op Curaçao zijn getroffen. Deze hulp bestaat nu uit het verstrekken van voedselpakketten en na de lock-down worden de meest kwetsbare kinderen voorzien van een warme maaltijd.



Op Curaçao leven veel mensen onder de armoedegrens. Voor de coronacrisis was het voor veel gezinnen al lastig om het hoofd boven water te houden. Door de coronacrisis is de toeristensector volledig stil komen te liggen en dat heeft dus grote gevolgen voor de werkgelegenheid op het eiland. Geen werk, betekent voor veel mensen dus ook geen inkomen. Gezinnen zitten binnen en kunnen geen kant uit!



Oprichter en voorzitter van KidsRights Marc Dullaert: “We moeten nú in actie komen om deze kwetsbare kinderen en hun families te helpen. Door de lock-down worden juist de allerarmsten getroffen. Wij zijn blij dat wij samen met de familie Van der Valk hulp kunnen bieden. De komende 2 weken worden er voedselpakketten uitgedeeld. Zodra de lock-down het toelaat, worden vanuit de Baoase keuken de meest kwetsbare kinderen voorzien van een warme maaltijd.”



Veel arme kinderen krijgen normaal gesproken een maaltijd op de naschoolse opvang. Nu de scholen en de naschoolse opvang gesloten zijn, is deze belangrijke voedselvoorziening dus ook stil komen te liggen. KidsRights en Van der Valk Baoase Luxury Resort trekken zich het lot van deze kwetsbare kinderen aan en zijn gestart met een hulpactie om ervoor te zorgen dat deze kinderen van voedsel worden voorzien.



Radio-oproep



Vele Nederlanders doneerden via SMS geld voor deze voedselpakketten voor Curaçao en ook voor Sint Maarten.



Het hele Paasweekend werd er rond de Radio 1 journaals een oproep gedaan.