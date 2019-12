De wereld ontdekken in Utrecht het Zand

Kindergarden opent een nieuwe vestiging op een unieke locatie



Op 2 december heeft Kinderopvangorganisatie Kindergarden de deuren van een nieuwe vestiging in de voormalige kantoorvilla Het Zand 17 geopend. In het karakteristieke pand zit zowel een kinderdagverblijf als buitenschoolse opvang. Kindergarden staat voor een veilige en vertrouwde omgeving. Een leerrijke en huiselijke omgeving afgestemd op de verschillende ontwikkelingsfases van kinderen. Het is de derde vestiging van Kindergarden in Utrecht Leidsche Rijn en de Meern. Door de groei van nieuwbouw in de wijk Leidsche Rijn neemt de vraag naar kinderopvang toe. Medio juni opent Kindergarden nog een, nieuw te bouwen, vestiging aan de Madridstraat in Utrecht. De organisatie telt nu 59 vestigingen in heel Nederland.



‘We moedigen kinderen aan om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. Samen met de ouders leggen we hiervoor de basis. Dit willen we in Utrecht Het Zand graag voortzetten,’ zegt Femke Rutjens, vestigingsmanager van Utrecht ‘t Zand. ‘Het karakteristieke gebouw aan Het Zand wordt omgeven door een prachtige zij- en achtertuin. Voor onze kinderopvang biedt het zóveel mogelijkheden. Ik ben blij en trots te mogen beginnen op zo’n unieke, tot de verbeelding sprekende locatie.’



Kinderopvang in huiselijke sfeer

Kindergarden Utrecht ‘t Zand is ruim opgezet en toch is het er kleinschalig en overzichtelijk. De nieuwe groepsruimten ademen de huiselijke, gezellige sfeer die Kindergarden eigen is. De grote achtertuin is ingericht op leeftijd. Ook is er een zandbak, zijn er fietspaadjes, is er een bamboebos en zelfs een baby - én BSO tuin. Femke: ‘Het is zo fijn dat we binnen én buiten over zoveel ruimte en faciliteiten beschikken. Volop groen op eigen terrein.’



Ook buitenschoolse opvang

Ook de buitenschoolse opvang (BSO) staat in het teken van huiselijkheid en kleinschaligheid. Dat betekent rust, maar ook alle ruimte om te spelen waarbij buiten net zo belangrijk is als binnen. De voortuin heeft onder meer een trampoline, een voetbalveld en klimtoestellen. Binnen is er een kinder keuken, een Hoe? Zo! Lab, een huiskamer bibliotheek en een kleinkunst atelier. Ontspannen, spelen en ontdekken gaan hand in hand.



Ontwikkelen en ontzorgen

‘We zijn ervan overtuigd dat ieder kind zich moet kunnen ontwikkelen in zijn of haar eigen tempo. Het is onze taak ze daarin te begeleiden, samen met de ouders,’ zegt algemeen directeur Nicole Krabbenborg. ‘We willen ouders ontzorgen: een knuffel en wat reservekleding is het enige dat ze hoeven mee te geven. Bij Kindergarden Utrecht ‘t Zand mag de toekomst van hun kinderen beginnen.’



Eigen pedagogisch programma, eigen academie

Kindergarden onderscheidt zich binnen de branche door de kracht van het pedagogisch programma Wereldwijs en de professionaliteit van de medewerkers. De Kindergarden Academie waarborgt die kwaliteit. Zij biedt uiteraard ook opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden die aansluiten op de wensen en behoeften van pedagogisch medewerkers op de vestigingen in Utrecht Leidsche Rijn en de Meern.



Open dag Kindergarden Utrecht ‘t Zand

Op zaterdag 14 december opent Kindergarden Utrecht ‘t Zand de deuren voor de wijk Leidsche Rijn. Een feestelijke opening met activiteiten voor jong en oud. Het Kindergarden Team geeft korte rondleidingen en er is volop de gelegenheid om vragen te stellen. Iedereen is welkom! Meld je op voorhand graag even aan via: kindergarden.nl/utrechtopendag







Over Kindergarden

Kindergarden is een professionele organisatie voor kinderopvang. Het is onze ambitie om baby’s te zien opgroeien tot onbevangen kinderen met een positief zelfbeeld. Binnen de hoogwaardige zorg neemt het pedagogisch programma Wereldwijs een centrale plaats in. Als professionals op het gebied van ontwikkeling levert Kindergarden daardoor een deskundige bijdrage aan de groei in de zo belangrijke eerste levensfase. In een veilige, vertrouwde en liefdevolle omgeving moedigen we kinderen aan om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken.



In 1998 opende Kindergarden haar eerste vestiging in Weesp. Inmiddels hebben wij 59 vestigingen in Nederland, in de Randstad maar ook bijvoorbeeld in Arnhem, Zwolle, Nijmegen, Breda en Oisterwijk. Kindergarden behaalde in 2018 voor de 3e keer een nr. 3 notering op de Great Place To Work-lijst. Een eigen Academie waarborgt de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers. In 2011 is Kindergarden onderdeel geworden van Bright Horizons, één van de grootste kinderopvangorganisaties ter wereld.



Over Bright Horizons

Bright Horizons Family Solutions® is wereldwijd een toonaangevende organisatie op het gebied van hoogwaardige kinderopvang, voorschoolse educatie en hier aan gelieerde diensten. Deze worden rechtstreeks aan particulieren en via bedrijven aan hun medewerkers aangeboden. Alles om werknemers en gezinnen optimaal te faciliteren waardoor zij zich zo goed mogelijk kunnen richten op de uitdagingen die de combinatie van werk en gezin met zich meebrengen. Bright Horizons is actief in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland, Canada en India. Het hoofdkantoor van Bright Horizons is gevestigd in Watertown, Massachusetts in de Verenigde Staten. Meer informatie vindt u op www.brighthorizons.com