A.s. zaterdag Triathlon door Gelderland voor het Gehandicapte Kind

Op 7 maart is Gelderland het terrein voor een bijzondere triathlon. Docent lichamelijke opvoeding Han Poppema gaat dan zwemmend, fietsend en rennend door de provincie om geld in te zamelen voor het Gehandicapte Kind. Het is onderdeel van de extreme uitdaging die hij zichzelf heeft gesteld: elke maand een hele triathlon, telkens in een andere provincie.



Extreme uitdaging



Achtereenvolgens 3,8 kilometer zwemmen in open water, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer hardlopen: onder de naam ‘TwaalfTwintig’ gaat Han Poppema dit in 2020 twaalf keer doen. Zo zwemt, rent en fietst hij in een jaar heel Nederland door. Niet met georganiseerde triathlons maar solo, via zelf gekozen routes. Met deze uitdaging wil hij kinderen met een handicap helpen om ook te kunnen sporten. De eerste heeft hij 2 januari afgelegd in Groningen en de tweede op 1 februari in Zuid-Holland. Nu is Gelderland aan de beurt.



‘Unable to sport’



Poppema kwam op het idee tijdens de ICON, een extreme triathlon in Italië waar hij aan meedeed: “De organisatie vroeg me voor de start op een papiertje te zetten wat mijn ergste nachtmerrie zou zijn. Het briefje moesten we dan bij de finish in een vuurkorf gooien. Voor ik het wist stond er: ‘Unable to sport’. Op de een of andere manier heb ik het briefje in mijn zak gehouden en kwam ik het later weer tegen. Toen wist ik dat ik iets wilde gaan doen voor kinderen die niet kunnen sporten.”



RaceRunners



Bijdragen aan de actie kan via www.twaalftwintig.nl. Met de donaties zal het Gehandicapte Kind RaceRunners aanschaffen: een soort driewiel-loopfietsen waarmee veel kinderen met een handicap toch kunnen lopen en zelfs rennen. Dankzij dit hulpmiddel kunnen zij sporten bij een gewone atletiekvereniging. Zo kunnen ze andere kinderen ontmoeten en vriendschappen sluiten. Veel kinderen met een handicap zijn namelijk eenzaam doordat activiteiten zoals sport of school voor hen niet toegankelijk zijn.



Finish in Zevenaar



De route begint langzaamaan vorm te krijgen. Poppema: “Ik wil zwemmend door het Veluwemeer en finishen in Zevenaar. Het laatste stuk wil ik graag lopen met kinderen op een RaceRunner, net als in Groningen; een feestje is dat!”



Over Han Poppema



Han Poppema (1968) woont in Linschoten en werkt in Woerden op het Kalsbeek College Bredius als docent lichamelijke opvoeding. Hij is getrouwd met Inge en ze hebben drie kinderen. Han kwam voor het eerst in aanraking met triathlon in 2006. Hij heeft een flinke lijst met triathlons en extreme krachtmetingen op zijn naam staan.



Over het Gehandicapte Kind



De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind is het goede doel voor kinderen met een handicap in Nederland. De stichting helpt hen om samen met leeftijdgenootjes te kunnen spelen, leren en sporten, onder het motto ‘Geen kind zonder vriendjes’.



///