Lachgas, wat zijn de risico's?

Wat is lachgas?

Lachgas (N2O, distikstofmonoxyde) werd vroeger bij operaties in het ziekenhuis als narcosemiddel gebruikt. Het is een kleurloze, zoetgeurende gas dat via de beademing toegediend werd. Omdat er tegenwoordig veel betere middelen zijn om patiënten onder narcose te krijgen wordt het middel niet meer gebruikt voor dit doel.



Lachgas is momenteel zeer populair in het uitgaanscircuit en wordt gebruikt in bijvoorbeeld gaspatronen voor slagroomspuiten. Midden jaren '90 werden lachgas ballonnen voor het eerst gebruikt door jongeren tijdens het stappen.



Na een paar jaar van afwezigheid is de drug anno 2020 weer helemaal terug van weggeweest.Lachgas Amsterdam levert op dit moment alles wat je nodig hebt voor een zorgeloze avond lachgas maar wil je wel wijzen op de bijwerkingen.



Wat zijn de effecten van lachgas?

Nadat je de lucht uit de ballon heb ingeademd, ervaar je een prettig moment van euforie. Sommige gebruikers zullen niet kunnen stoppen met lachen of in een korte roes komen. Verder verandert de waarneming en wordt het zicht waziger. Geluiden vervormen en vertragen. Al met al duren de effecten maar een paar minuten, de ballon is gemiddeld na 1 tot 5 minuten uitgewerkt. Lachgas blokkeert in de hersenen de glumaatreceptor. Normaal activeert glutamaat de hersen maar door lachgas wordt die werking tijdelijk geremd.



Risico's van lachgas en het verstandig gebruik

Lachgas Amsterdam wil je wel wijzen op de risico’s. Aan het gebruik van lachgas kleven behoorlijk wat risico's. Het belangrijkste risico is dat het inademenen van lachgas kan leiden tot zuurstoftekort in de hersenen. De gevolgen hiervan zijn hoofdpijn, concentratiestoornissen, duizeligheid, evenwichtsverlies, verward zijn, misselijkheid en het gevoel hebben van flauwvallen.



In het verkeer lachgas gebruiken is levensgevaarlijk. Doordat je voor een paar minuten compleet van de wereld bent, ben je een gevaar voor jezelf en je omgeving als je met lachgas op rijdt. Ook na het gebruik van lachgas kun je niet deelnemen aan het verkeer; je kunt nog enkele uren onoplettend zijn.



Wanneer je de lucht van de lachgasballon afwisselt met gewone lucht (door dit via de neus in te ademen), verkleint dit de kans op flauwvallen. Daarnaast maakt dit het effect ook prettiger volgens ervaringen van gebruikers. Door gebruik van lachgas kan men erg duizelig worden, hierdoor is het goed om te gaan zitten of liggen tijdens gebruik.



Dosering

In een patroon van Lachgas Amsterdam zit altijd evenveel lachgas. Meestal gebruik je 1 of 2 patronen per ballon. De lachgas in de ballon van Lachgas Amsterdam is na 4 tot 8 keer inademen zo goed als helemaal opgenomen. Daarna de ballon in blijven ademen heeft totaal geen zin, het zorgt enkel voor zuurstofgebrek.



Lachgas en de wet

Lachgas Amsterdam kent de regels van de wet. Lachgas wordt tegenwoordig dus recreatief gebruikt als roesmiddel. De verkoop van lachgas in combinatie met een ballon was tot 1 april 2016 officieel illegaal.



Door een besluit van het Europese Hof valt het middel sinds juli 2016 onder de Warenwet en mag dus legaal geconsumeerd worden.