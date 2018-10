Wendy van Dijk slaat de eerste Make-A-Wish munt

Utrecht, 2 oktober 2018 - De Koninklijke Nederlandse Munt eert het dertig jarige bestaan van Make-A-Wish Nederland met een speciale Make-A-Wish munt. Vandaag (2 oktober 2018) verricht Wendy van Dijk, ambassadrice van de stichting, de ceremoniële Eerste Slag van de munt.



“ We vinden het een eer om een speciale munt te mogen maken voor het 30 jarige bestaan van Make-A-Wish Nederland. Een stichting die wij een warm hart toedragen vanuit zowel zakelijk als persoonlijke overwegingen.” - Bert van Ravenswaaij, CFO Koninklijke Nederlandse Munt



“Make-A-Wish Nederland heeft een eigen munt! Door de samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Munt kunnen we voor nog meer kinderen met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte hun allerliefste wens in vervulling laten gaan. Together we are Make-A-Wish.” - Hanneke Verburg, CEO Make-A-Wish Nederland



Het begon met één wens



In 1989 werd Make-A-Wish Nederland opgericht. De allereerste wens kwam van de ernstig zieke 10-jarige Cindy. Zij wilde zó graag een tv-opname bijwonen van de toen heel populaire serie ‘Zeg ‘ns AA’. Een enthousiaste verpleegster van het Haagse Juliana Kinderziekenhuis meldde haar wens aan. Vrienden van de stichting fietsten het geld bij elkaar. Cindy mocht als een echte filmster naar de studio én op de foto met ‘Mien Dobbelsteen’, ofwel hoofdrolspeelster Carry Tefsen. Inmiddels is de stichting 30 jaar verder en werkt het dagelijks met ruim 600 vrijwilligers aan meer dan 600 wensen van ernstig zieke kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar.



Kroon op dertig jaar werk: De Make-A-Wish Munt



Om dit jubileum te vieren eert de Koninklijke Nederlandse Munt de stichting met een speciale munt. Het logo van Make-A-Wish Nederland siert op de voorzijde van de munt. In de ronding staat de missie van de stichting beschreven: ‘samen geven wij ernstig zieke kinderen hoop en kracht voor de toekomst door hun liefste wens te vervullen’. Op de keerzijde van de munt staat een kindje afgebeeld, omgeven door dertig sterren. Deze sterren tellen het aantal jaren waarin Make-A-Wish Nederland actief is.



Verkrijgbaarheid en oplage



De verkoop van de Make-A-Wish munt start vandaag (2 oktober 2018) via knm.nl/makeawish. Direct na de Ceremoniële Eerste Slag door Wendy van Dijk wordt de Make-A-Wish munt uitgeleverd. De Make-A-Wish munt is exclusief geslagen door de Koninklijke Nederlandse Munt en is onderdeel van de officiële Coincard Catalogus. De uitgave van de Make-A-Wish munt is gelimiteerd op 10.000 stuks.



Website: https://www.makeawishnederland.org



Over de Koninklijke Nederlandse Munt



De Koninklijke Nederlandse Munt, onderdeel van de Belgische Heylen Group, is de enige producent van de Nederlandse euromunten. Het is een innovatief, internationaal bedrijf in waarde producten, geworteld in 450 jaar traditie. Tot de innovatieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren behoren de laser- en 3D-technieken op munten, waarmee het mogelijk is om o.a. microtekst aan te brengen. De Koninklijke Nederlandse Munt behoort wereldwijd tot de top 5-producenten van circulatiemunten, herdenkingsmunten en verzamelaarsproducten. Sinds 1567 is het bedrijf gevestigd in Utrecht. Houd https://www.knm.nl/ in de gaten voor actuele informatie.



Over Make-A-Wish



Elke dag horen gemiddeld 3 families in Nederland dat hun kind een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte heeft. Het gezinsleven verandert in één klap totaal. Die impact is moeilijk voor te stellen. Make-A-Wish Nederland wil al deze jonge patiënten tussen 3 en 18 jaar een positieve boost meegeven. Een ervaring die ze sterker maakt en vertrouwen en kracht geeft voor de toekomst. Dat doen we door samen hun allerliefste wens te laten uitkomen. Voor meer informatie: https://www.makeawishnederland.org/