RDW organiseert 26e ESV Conferentie en tentoonstelling

De RDW organiseert dit jaar voor de tweede maal de Enhanced Safety of Vehicles Conferentie (ESV). Deze internationale conferentie, waarbij het accent ligt op research & development voor voertuigveiligheid, brengt ruim 1200 mensen vanuit (voertuig)fabrikanten, kennisinstituten en overheden bijeen. Nederland speelt een belangrijke (internationale) rol op het gebied van voertuigtechniek en –veiligheid. Het congres biedt een prima gelegenheid om geïnformeerd te worden over de laatste ontwikkelingen op gebied van voertuigveiligheid, onderzoek naar technieken op het gebied van voertuigveiligheid en de effecten hiervan. Natuurlijk is er ook gelegenheid en om te netwerken met relevante partijen.



Inspirerend programma



De conferentie biedt een divers en uitgebreid programma met verschillende sprekers die u het laatste nieuws vertellen op het gebied van voertuigveiligheid. Het complete programma vindt u op https://www.esv2019.com/program



Exposanten



Tijdens de tentoonstelling kunt u de laatste technieken van diverse exposanten bewonderen. Er is een uitgebreide tentoonstelling waar u uiteraard ook kunt netwerken. Meer informatie over exposanten vindt u op https://www.esv2019.com/exhibitor



Bedrijfsbezoeken



Er zijn speciale bedrijfsbezoeken georganiseerd bij TU Delft, VDL en TNO/TASS. Hierover vindt u meer informatie op https://www.esv2019.com/program



Bijzondere locatie



Het ESV congres en tentoonstelling is van maandag 10 tot en met donderdag 13 juni in het Evoluon in Eindhoven. Meer informatie over het ESV-congres vindt u op https://www.esv2019.com



RDW



De RDW is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen die staat voor veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit. De RDW staat door de aangewezen taken aan de basis van innovaties op het gebied van voertuigtechniek en -veiligheid. De RDW voert zijn wettelijke taken uit in nauwe samenwerking met diverse partners in de mobiliteitsketen uit. Dit geeft de RDW een duidelijke positie in deze keten. Meer informatie over de RDW vindt u op www.rdw.nl



NHTSA



NHTSA (National Highway Traffic Safety Association), de Amerikaanse overheidsorganisatie voor verkeersveiligheid, is de opdrachtgever van het ESV congres. ESV kent 14 zogeheten Global Government Focal Points. Nederland heeft ook een focal point, specialistisch adviseur bij de RDW. Meer informatie over NHTSA vindt u op https://www-esv.nhtsa.dot.gov/index.html