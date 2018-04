Nieuw onderzoek naar ontwikkelingen in de kappersbranche

Tevreden kappers, tevreden klanten



Onderzoek laat zien dat er in de kappersbranche iets meer dan 25.000 bedrijven zijn, die samen goed zijn voor ruim 45.000 werkenden. Driekwart van deze kappersbedrijven bestaat uit ondernemers zonder personeel. Van de gediplomeerde leerlingen in de branche vindt 84% werk als kapper en ook na school blijven ze regelmatig bijleren. Kappers zijn tevreden met hun werk. Ook de klanten zijn erg te spreken over hun kapper en maar liefst driekwart geeft het laatste kappersbezoek een 8 of hoger.



Onderzoeksbureau Panteia onderzocht in opdracht van de sociale partners in de kappersbranche (ANKO, FNV Mooi en CNV Vakmensen) de laatste ontwikkelingen in de kappersbranche. Het onderzoek werd uitgevoerd onder werkgevers, werknemers, leerlingen, scholieren en consumenten. Daarnaast is de kans op werk in de kappersbranche onderzocht.



Brancheomzet komt met name van bedrijven met personeel



In de kappersbranche zijn in totaal ruim 45.000 personen werkzaam. Volgens het onderzoek kent de kappersbranche in totaal iets meer dan 25.000 bedrijven. Daarvan hebben er ongeveer 5.700 personeel. In totaal hebben deze bedrijven zo’n 23.000 medewerkers in dienst. De bedrijven met personeel zijn goed voor ca. 65% van de totale brancheomzet van 1,43 miljard.



De overige 19.300 bedrijven hebben geen medewerkers. Deze bedrijven zijn gevestigd in een bedrijfspand, in of bij een woonhuis of werken ambulant. Van de bedrijven met medewerkers hebben er 1.400 een omzet van meer dan €175.000. De gemiddelde omzet van de bedrijven zonder medewerkers bedraagt € 27.000, maar de spreiding is groot. Zo is de omzet van ruim 1.900 ambulant werkende kappers lager dan € 10.000. Een kwart van de bedrijven met medewerkers nam in 2016 medewerkers aan; in totaal zo’n 2.900 personen.



Meerderheid kappers is tevreden en leert regelmatig bij



Het overgrote deel van de medewerkers bestaat uit vrouwen die parttime werken, gemiddeld zo’n 25 uur per week. Bijna alle kappers hebben een vakdiploma. Daarnaast leren kappers regelmatig bij; in 2016 heeft driekwart een aanvullende training of cursus gevolgd. Kappers zijn vooral tevreden over de inhoud van hun werk en de werkomgeving. Nog geen 5% is op zoek naar ander werk buiten de kappersbranche.



Kans op werk in kappersbranche



Van de gediplomeerde leerlingen gaat 84% als kapper werken, terwijl nog eens 7% werk en een vervolgopleiding bij een kappersbedrijf combineert. De kans op werk na de opleiding is dan ook redelijk groot, met name voor kappers met een diploma Salonmanager (mbo 4).



Driekwart van de klanten geeft kappersbezoek een 8 of hoger



De tevredenheid over de kapper is hoog: 75% van de klanten beoordeelt het laatste bezoek bij de kapper met een 8 of hoger. Mannen gaan gemiddeld vaker naar de kapper dan vrouwen, maar vrouwen kiezen vaak voor een duurdere en meer uitgebreide behandeling. Klanten blijven vooral bij een kapper vanwege de redelijke prijs en de kwaliteit van het knippen. Met name vrouwen vinden ook de manier van omgaan met klanten belangrijk.



Pleidooi voor balans in de kappersbranche



Tevreden kappers en tevreden klanten dus, maar het belang van een florerende kappersbranche is groter. Kappers zorgen voor levendigheid in winkelgebieden en zijn vaak sterk maatschappelijk betrokken. Zij zijn belangrijk voor de lokale werkgelegenheid voor vakmensen. Daarbij verzorgen zij vaak ook een deel van de opleiding. Het kappersambacht wordt immers in de praktijk geleerd!



Toch is er ook een doemscenario mogelijk. Door ontbrekend gemeentelijk beleid en een ongebreidelde toename van de kappers zonder personeel, ontstaat er oneerlijke concurrentie. Hierdoor dreigt de kappersbranche langzaam als winkelambacht uit het straatbeeld te verdwijnen. De ANKO pleit voor balans in de kappersbranche, met eerlijke kansen voor alle vormen van ondernemerschap. Als we dit prachtige (winkel)ambacht behouden, dragen we bij aan het behoud van bruisende winkelgebieden, werkgelegenheid, sociale cohesie en voldoende opleidingsplekken voor de kapper van morgen.