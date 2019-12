Opvallende groei aantal grote volwassen palingen

Het aantal grote volwassen palingen, of schieralen, die onder andere bij de waterkrachtcentrales bij Maurik en Lith passeren, is sinds 2013 opvallend gestegen. In het seizoen 2019 is de hoeveelheid palingen (in kilo’s gemeten) zelfs bijna verdubbeld. Ook elders in Nederland zagen projectmedewerkers van ‘Paling Over De Dijk’ sterke stijgingen.



De palingen waar het om gaat zijn opgevangen bij pompgemalen en waterkrachtcentrales, tussen begin september en eind november. Die periode is het trekseizoen van palingen. Met het project Paling Over De Dijk helpen beroepsvissers geslachtsrijpe palingen voorbij die gemalen en centrales, om te voorkomen dat ze gedood worden door pompen of turbines van deze obstakels. De palingen trekken daarna naar de Noordzee en zwemmen de oceaan over naar de Sargassozee, het gebied van de Bermudadriehoek. Daar zorgen ze voor jonge palinkjes die over ongeveer een jaar, met honderden miljoenen tegelijk, weer terugkomen aan de Europese kusten.



De toename van de grote palingen in rivieren en in andere wateren, wijst mogelijk op een stijgende palingstand, wat ook al werd geconstateerd bij de stijgende hoeveelheid jonge palinkjes aan de Franse kusten (ICES. November 2019).



Het project Paling Over De Dijk maakt in 2019 de uittrek van zo’n 9.000 volwassen vrouwtjespalingen mogelijk, elk goed voor miljoenen jonge palinkjes. Het project wordt gefinancierd door de sector, de overheid, nutsbedrijven en waterbeheerders.