'Zorgverleners moeten hun zorg kunnen onderbouwen'

Thuiszorg Naborgh uit Rotterdam moet € 139.692 aan zorggeld terugbetalen voor de onrechtmatige en te hoge declaraties die het bedrijf indiende bij DSW, plus nog ruim € 10.000 aan advocaat- en proceskosten en wettelijke rente. Dat oordeelde de rechter op 30 december 2020. Ook de koopovereenkomst van het huis dat zij nog snel aan haar vader probeerde te verkopen, is vernietigd. DSW heeft beslag gelegd op het huis.



Ik ben blij met dit vonnis. De impact van fraude is groot, op de solidariteit, op het zorgstelsel en op de kosten voor de premiebetaler. Deze uitspraak laat zien dat zorgverleners hun zorg moeten kunnen onderbouwen. Als er zoveel fraude is gepleegd dat onduidelijk is óf en welk deel van de zorg wél geleverd is, dan is dat het probleem van de fraudeur. Als de zorgverlener dat niet kan hardmaken, zal alles terugbetaald moeten worden. In dit geval is dat een behoorlijk gepeperde rekening.



In opspraak



Thuiszorg Naborgh raakt vorig jaar zomer in opspraak na gezamenlijke publicaties van Pointer, Reporter Radio (KRO-NCRV) en Follow The Money. Uit onderzoek bleek dat het thuiszorgbedrijf op grote schaal fraudeert met zorgdeclaraties. DSW diende daarop een claim van 175.000 euro in.



In een tussenvonnis in juli 2020 werd Thuiszorg Naborgh aansprakelijk gesteld voor de hoge declaraties. Omdat wel zorg werd geleverd, wilde de rechter Naborgh de kans geven aan te tonen hoeveel daarvan precies wel geleverd werd. Dat lukt niet, omdat volgens Naborgh de dossiers ‘er niet meer waren’.



Aad de Groot is de directeur van DSW Zorgverzekeraar