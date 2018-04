Ruwbouw oostzijde Amsterdam ArenA klaar

Met de plaatsing van het laatste deel van de gigantische kussengevel zijn de ruwbouw en gevel werkzaamheden aan de oostzijde van de Amsterdam ArenA officieel afgerond. De omlopen van de eerste en tweede ring aan de oostzijde van het multifunctionele stadion zijn nu ruim drie keer zo breed. De vloeroppervlakte van de ArenA is hiermee ongeveer één voetbalveld groter geworden. De complete verbouwing van de oostzijde is, na de inrichting die volgt, naar verwachting komende zomer klaar.



De oostzijde van de Amsterdam ArenA heeft de afgelopen twaalf maanden een flinke verandering ondergaan. De contouren en de indrukwekkende ruimtewerking zijn nu zichtbaar geworden.



De verbouwing van de oostzijde van de Amsterdam ArenA markeert de eerste fase van de grootste verbouwing sinds de opening in 1996. De ArenA zal in fases van binnen en buiten van gedaante transformeren. Dat levert de bezoeker straks meer comfort en ruimte op. Door de verbouwing verandert ook het uiterlijk van het stadion: de vorm van de Amsterdam ArenA gaat van hol naar bol.



Aan de oostzijde is een enorme, doorzichtige kussengevel geplaatst waardoor het stadion er als een geheel uit blijft zien. Samen met de verbreding van de omloop levert dat onder andere een spectaculair uitzicht op de tweede ring op. Door de nieuwe entree op oost en de realisatie van meerdere roltrappen neemt de comfort voor de bezoeker toe. Bovendien wordt onderzocht of in de toekomst het regenwater dat van de gevel naar beneden loopt, kan worden opgevangen en worden hergebruikt.



Eerste fase verbouwing stadion



De eerste fase van de verbouwing van de Amsterdam ArenA richt zich op de omloop van niveau 4 en 7 en het restaurant op niveau 6 aan de oostzijde van het stadion. De verbouwing is vooral een investering in de kwaliteitsverbetering van het stadion, er komen geen extra zitplaatsen bij.



De verbouwing is vooral bedoeld om de bezoekers van Ajax, Nederlands elftal, concerten en alle overige grootschalige evenementen meer ruimte en comfort te bieden. Bovendien zullen in de Amsterdam ArenA in 2020 vier wedstrijden van het EK 2020 plaatsvinden.



Gedurende de laatste 20 jaar is de ArenA blijven investeren in kwaliteit, innovatie en duurzaamheid. Ook deze verbouwing past in die visie. Hiermee blijft de ArenA meespelen in de wereldtop van multifunctionele stadions.