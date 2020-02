Multivitamine Supplement van het Jaar 2020



Op de openingsdag van de Nationale Gezondheidsbeurs is bekendgemaakt dat multivitamine Supplement van het Jaar 2020 is geworden. De afgelopen weken werden mensen online opgeroepen om te stemmen op hun favoriete vitamines, mineralen, kruiden en andere supplementen. De multivitamine werd het vaakst gekozen. Supplementinfo gaat jaarlijks op zoek naar gebruik en trends van voedingssupplementen. Bijna 2.100 personen deden dit jaar mee aan het onderzoek. Vitamine D (2017), magnesium (2018) en kurkuma (2019) waren eerder het populairst.



Supplementen top 10



Multivitamine is een onverwachtse winnaar, want vorig jaar eindigde het supplement nog op de vijfde plek. De multivitamine wordt op nauwe voet gevolgd door vitamine D. Een andere opmerkelijke verschuiving is kurkuma. In 2019 nog het meest populair van alle soorten supplementen die mensen gebruiken, maar valt nu net buiten de top 5. Het blijft wel het favoriete kruidensupplement. Mensen konden meerdere supplementen aanvinken. Dit is de top 10:



1. Multivitamine



2. Vitamine D



3. Visolie (omega-3 vetzuren)



4. Magnesium



5. Vitamine C



6. Kurkuma



7. Probiotica



8. Cranberry



9. Vitamine B12



10. Echinacea



Over de multivitamine



Veel mensen gebruiken een multivitamine als aanvulling op hun dagelijkse voeding. Het supplement bevat hoofdzakelijk vitamines en mineralen, zoals die we ook kennen uit groente en fruit, maar kan aangevuld zijn met andere ingrediënten die iets extra’s doen voor je gezondheid, zoals kruiden of andere stoffen. De samenstelling en dosering van een multivitamine kan specifiek afgestemd zijn op de behoefte van een bepaalde groep gebruikers. Zo zijn er supplementen voor ouderen, kinderen of zwangere vrouwen, maar ook voor bepaalde situaties. Veel sporten, werken aan de weerstand of afvallen zijn daar voorbeelden van.



Werken aan een betere weerstand en gezonde leefstijl nastreven



Stemmers voor de Supplement van het Jaar verkiezing gaven als voornaamste redenen voor het slikken van een voedingssupplement aan dat ze aan een betere weerstand willen werken en een gezonde leefstijl willen nastreven. Ook werd veelvuldig genoemd dat mensen supplementen nemen voor behoud van sterke botten, een betere stoelgang of een beter geheugen.