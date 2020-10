Wereldvoedseldag: Boerinnen hard geraakt door coronacrisis

Vrouwen die al in de voorlinie van de klimaatcrisis staan, moeten nu ook de klappen opvangen van de toegenomen honger en verlies aan inkomsten als gevolg van Covid-19. Ze slaan maaltijden over zodat hun kinderen kunnen eten en krijgen te maken met meer geweld.



ActionAid deed onderzoek naar het effect van Covid-19 maatregelen op het leven van kleinschalige boerinnen in 14 landen in Afrika en Azië. Het onderzoek laat zien hoe het sluiten van markten, reisbeperkingen en stijgende voedselprijzen een grote impact hebben op rurale gemeenschappen en met name vrouwen in het globale zuiden. Ook brengt het ‘t volgende gewasseizoen in gevaar.



Sophie Kwizera, beleidsadviseur bij ActionAid legt uit:



De voedselzekerheid van vrouwen en kinderen werd al bedreigd door extreme droogte, hevige regenbuien en overstromingen veroorzaakt door klimaatverandering, maar Covid-19 heeft dit verergerd. Over de hele wereld hebben Covid-19 maatregelen ertoe geleid dat boerinnen en hun kinderen hongerlijden en zich in de schulden moeten steken om voor hun gezinnen te kunnen zorgen. Velen van hen kunnen zich hierdoor nu niet veroorloven om te zaaien voor het volgende gewasseizoen. Als regeringen niet meteen de steun aan boerinnen vergroten, zal dit leiden tot een gevaarlijke neerwaartse spiraal van honger en armoede.



Uit een onderzoek in september onder 190 boerinnen en lokale leiders blijkt dat door marktsluitingen en lockdowns 83% van de boerinnen een verlies van inkomsten ervaren en geeft 65% van de vrouwen aan voedseltekorten te hebben. 58% van de vrouwen zegt dat zij of hun familieleden maaltijden over moeten slaan. Naast voedseltekorten geven 52% van de vrouwen ook aan dat ze meer dan voorheen geweld ervaren. 64% van de ondervraagden zegt dat de lockdowns ervoor hebben gezorgd dat vrouwen en meisjes kwetsbaarder zijn voor misbruik en uitbuiting.



Op deze Wereldvoedseldag roept ActionAid regeringen wereldwijd op om boerinnen steun te geven zodat het volgende gewasseizoen niet in gevaar komt en een verergering van de voedselcrisis wordt afgewend. Hierbij is het belangrijk dat investeringen in duurzame, klimaatresistente lokale voedselsystem opgenomen worden als onderdeel van de Covid-19 herstelplannen.



Sophie Kwizera licht toe:



Het is belangrijk dat Nederland in haar internationaal beleid duurzame en veerkrachtige voedselproductie en landbouw stimuleert en financiert. Boerinnen moeten meer ondersteund worden bij het aanpassen aan de klimaatcrisis. Nu legt de Nederlandse regering nog te veel nadruk op grootschalige, industriële landbouw wat de voedselzekerheid en klimaatweerbaarheid van boerinnen in het globale zuiden niet ten goede komt. Daarom een oproep voor steun aan agro-ecologie - een lokale, veerkrachtige en milieuvriendelijke manier om voedsel te verbouwen en beschikbaar te maken voor lokale gemeenschappen.