Malafide autosloper veroordeeld tot driekwart miljoen schadevergoeding

Verzekeraars hebben in een gewonnen rechtszaak over autocriminaliteit een belangrijke juridische doorbraak bereikt. De jurisprudentie die de zaak oplevert, maakt schadeverhaal op autocriminelen in de toekomst een stuk makkelijker.



Politie en Openbaar Ministerie (OM) hebben in juli 2014 bij een demontagebedrijf in Millingen (Gelderland) ruim 18.000 onderdelen in beslag genomen, afkomstig van o.a. 284 gestolen auto’s. De inval bij de sloperij, waar onder meer een Ferrari en Porsche in beslag werden genomen, maakte onderdeel uit van een grootschalige actie naar een criminele bende. Naast de gestolen auto’s en onderdelen werden ook geld, drugs en wapens in beslag genomen.



Rol strafrechtelijk bewaarder

Het OM heeft het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit aangesteld als strafrechtelijk bewaarder om alle gevonden gestolen auto-onderdelen in kaart te brengen, met het recht om daar waar nodig deze te vernietigen of te verkopen aan bonafide demontagebedrijven.

In samenwerking met politie en het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) is de identiteit van onderdelen door forensisch onderzoek achterhaald.



Rechtszaken en veroordelingen

De autoslopers zijn door de strafrechter veroordeeld tot vier en tweeënhalf jaar gevangenisstraf en een beroepsverbod van acht jaar.

Namens alle schadeverzekeraars in Nederland, is er een civiele rechtszaak gestart om de schade als gevolg van de voertuigdiefstallen via de betrokken helers terug te halen. Verzekeraars bestrijden voertuigcriminaliteit onder meer door autocriminelen te laten betalen voor de door hen veroorzaakte schade. Hiermee is een cruciaal verband gelegd tussen de diefstal van het voertuig en de heling van de onderdelen.



Dader belicht in programma ‘Stand van Nederland’

De casus wordt vanavond belicht in het programma ‘Stand van Nederland (NPO 2

tijd 20.25 – 20.45 uur). Een van de daders is onlangs veroordeeld tot betaling van driekwart miljoen euro als schadevergoeding aan de verzekeraars voor de gepleegde opzetheling.

Deze collectieve actie m.b.t. het verhalen van schade op autocriminelen helpt mee om de verzekeringspremies betaalbaar te houden.



Over VbV

Het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) is een gemeenschappelijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars om voertuig, vaartuig en transportcriminaliteit te bestrijden. Het VbV werkt daarbij nauw samen met de publieke en private partners. https://stichtingvbv.nl/