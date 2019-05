Consortium van banken versterkt financiële structuur Losberger De Boer met oog op verdere integratie en winstgevend groeipad



Bad Rappenau / Alkmaar, 20 mei 2019 - Losberger De Boer heeft met een consortium van banken overeenstemming bereikt over het versterken van haar financiële structuur. De vastgestelde herfinancieringsovereenkomst houdt in dat de groep nu meer mogelijkheden en garanties krijgt, terwijl de huidige schuld afneemt.



Arnout de Hair, CEO van Losberger De Boer, is verheugd over de overeenkomst. “Samen met onze banken hebben we een solide financiële structuur neer kunnen zetten, hebben we onze financieringskosten kunnen verlagen en hebben we ervoor gezorgd dat we voldoende financiële ruimte hebben om ons groepsbrede verbeter- en integratietraject door te voeren. Deze overeenkomst onderstreept de steun van de banken en hun geloof in de door ons vastgestelde strategie. Losberger De Boer heeft nu een gezonde financiële basis om die strategie uit te voeren en om haar vele groeikansen te benutten.”



Over de Losberger De Boer Group



Losberger De Boer is een van de toonaangevende wereldwijde aanbieders van volledig geïntegreerde tijdelijke en semipermanente ruimtelijke oplossingen, van sales tot turnkey verhuur, met excellente klanttevredenheid. Losberger De Boer is VCA**, ISO 9001-2015 and ISO 14001-2015 gecertificeerd. Het hoofdkantoor van Losberger De Boer is gevestigd in Bad Rappenau, Duitsland. Wereldwijd zijn er 8 productiefaciliteiten en 21 verkoopkantoren. Bij Losberger De Boer werken wereldwijd 1100 medewerkers.



