SalesManager Software neemt 4CIS over

Amstelveen, 21 februari 2019 - SalesManager Software heeft de activiteiten van branchegenoot 4CIS overgenomen. 4CIS is al twintig jaar producent en leverancier van CRM en ERP oplossingen. De overname van het Eindhovense bedrijf is een logische vervolgstap in de groeistrategie van SalesManager Software. Met de overname bouwt SalesManager haar positie in Cloud Business Software verder uit.



Caroline Warmerdam, directeur van SalesManager Software; “4CIS is een sterke partij met een stabiel marktaandeel. Deze overname past volledig binnen onze groeistrategie en in het bijzonder onze ambitie om onze positie uit te breiden in een markt waar wij al een succesvolle speler zijn. Daarnaast toont dit aan dat we in staat zijn om bedrijven aan te trekken en te integreren om ons marktaandeel te vergroten”.



Coen Rem, directeur van 4CIS; “Voor mij persoonlijk is het belangrijk om te weten dat 4CIS klanten in goede handen zijn. SalesManager Software heeft een heldere visie op toekomstige ontwikkelingen binnen de Cloud Business Software branche. Verder kunnen 4CIS klanten profiteren van oplossingen op het gebied van Project- en Service management software, Klantportalen en Mobiele Apps”. Het personeel van 4CIS komt in dienst bij SalesManager Software. De partijen geven geen financiële details over de overname.