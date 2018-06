Smart City Haarlem brengt MKB innovatie én geld

Smart City Haarlem, het innovatieve ondernemerscentrum van Haarlem, gaat samenwerken om ondernemers te informeren en te ondersteunen met het verkrijgen van publieke financiering. Door samen op te trekken met de innovatie en subsidie experts van de bedrijven Node1 en The Funding Company poogt de stichting innovatie in de regio te versnellen.



Smart City Haarlem, is met haar Smart City Center, platform en incubator gevestigd op het ‘Onder de Toren’ complex onder de oude KPN toren. Smart City Haarlem verbindt ideeën op het gebied van ‘de slimme stad’ met innovatieve projecten en oplossingen. Daarnaast biedt de stichting innovatieve bedrijven ook huisvestingsmogelijkheden. “Smart City Haarlem heeft de ambitie om de stad van de toekomst te ontwikkelen”, zegt Daniel van den Bor, één van de initiatiefnemers. “We zijn er voor grote corporates en startups, maar zoeken ook juist samenwerking met lokale MKB-bedrijven, omdat zij de spil zijn van de lokale economie.”



Zowel MKB-bedrijven als startups hebben vaak innovatie in hun DNA zitten. Het blijkt voor deze bedrijven echter nogal een uitdaging om innovatieve of risicovolle projecten ook financieel van de grond te krijgen. Bij banken hoeven mkb-bedrijven bijvoorbeeld niet aan te kloppen. Sinds de kredietcrisis zijn banken veel strenger geworden bij het verstrekken van zakelijke kredieten. De totale mkb-kredietverlening door banken daalt sinds 2013. Van den Bor: “Bedrijven stellen regelmatig investeringen in innovatie uit door gebrek aan financiering. Dat is doodzonde. Ik ben daarom ook zeer verheugd dat wij samen met deze partners ondernemers extra kunnen ondersteunen.”



Samir Saberi, partner bij het technology en data consultancy bureau Node1 vult aan: “De wereld verandert in een rap tempo. Alleen bedrijven die continue nieuwe producten en diensten ontwikkelen en daarbij gebruik maken van de nieuwste technologieën zullen overleven. Saberi noemt de toepassing van artificial intelligence, sensortechnologie en robotica als enkele voorbeelden. “Gelukkig ziet de overheid het algemeen nut van innovatie in en heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Alleen zijn veel MKB bedrijven niet goed op de hoogte van de vele subsidieregelingen. Ik denk dat ik voor alle partners spreek als ik zeg dat wij ons stinkende best zullen doen om daar verandering in te brengen.”



“De Waarderpolder heeft een grote creatieve sector en maakindustrie”, zegt Varsha Ramlal, senior consultant bij The Funding Company. Ze noemt de focus in duurzaam en circulair ondernemen van de gemeente Haarlem en Haarlemse ondernemers een mooi voorbeeld van innovatief ondernemerschap. “In principe kunnen alle bedrijven die deze doelen nastreven en innovatieve technologieën aanwenden om dat mogelijk te maken in aanmerking komen voor subsidies.”



