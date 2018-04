Persuitnodiging



12 april: Floortje Dessing opent Vitens Waterwinkel in Utrecht



Beste journalist,



Op donderdag 12 april opent drinkwaterbedrijf Vitens haar eerste officiële pop-up Vitens Waterwinkel aan de Lange Elisabethstraat 6 in Utrecht.



Floortje Dessing, ambassadrice van de campagne ‘Water uit lokale bron’ en Jelle Hannema, directievoorzitter van Vitens, zullen de winkel feestelijk openen.



We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.



Programma:



13:45 Ontvangst gasten en journalisten



14:00 Officiële opening door Floortje Dessing en Jelle Hannema



14:10 Toespraak Floortje Dessing, ambassadrice Water uit Lokale Bron



14:20 Toespraak Jelle Hannema, directievoorzitter Vitens



14:30 Gelegenheid tot stellen 1 op 1 vragen



14:45 Afsluitende waterborrel



Adres:



Lange Elisabeth straat 6, 3511 JC Utrecht



Aanmelden wordt op prijs gesteld.



Graag aanmelden bij: Caroline van der Veeken, woordvoerder van Vitens, te bereiken via 06 – 4510 8074, caroline.vanderveeken@vitens.nl



Algemene informatie Vitens



Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. We leveren topkwaliteit drinkwater aan 5,7 miljoen mensen en bedrijven in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijssel en gemeenten in Drenthe en Noord-Holland. Met circa 1.400 medewerkers, 100 productiebedrijven en een leidingnet van 49.500 kilometer wordt jaarlijks 335 miljoen m3 water geleverd. De jaaromzet bedraagt ongeveer 315 miljoen euro. De aandelen van Vitens zijn voor 100% in handen van lokale en regionale overheden. De waterprijs per liter is € 0,001