Amsterdam-Noord, 6 januari 2020



A’DAM LOOKOUT bezoekersaantal stijgt naar nieuwe hoogte in 2019



Het uitkijkpunt met de hoogste schommel van Europa verwelkomde bijna 800.000 bezoekers



De Amsterdamse attractie A’DAM LOOKOUT zag haar hoogste bezoekersaantal ooit in 2019. Het observatiedek met Over the Edge - de hoogste schommel van Europa - bovenop de A’DAM Toren verwelkomde maar liefst 791.000 bezoekers. Dit is een stijging van ruim 17% ten opzichte van 2018. Sinds de opening van A’DAM LOOKOUT in 2016 groeit het bezoekersaantal gestaag. Als een van de populairste attracties van Amsterdam weten veel buitenlandse toeristen hun weg naar het uitkijkpunt in Amsterdam-Noord te vinden. Maar ook voor Amsterdammers en overige Nederlanders blijft de attractie een geliefd uitje.



Nieuwe schommel



Naast het 360-graden uitzicht kwamen er ook een recordaantal waaghalzen voor de Over the Edge schommel. Ruim 50% van de bezoekers van LOOKOUT durfden het aan om ook te schommelen. De schommel, met zijn 100 meter de hoogste van Europa, werd in mei 2019 vernieuwd waarbij de schommelarm is verlengd zodat deze nog verder over de rand heen zwaait.



SAIL 2020



Niet alleen de schommel belooft veel goeds voor het nieuwe jaar. A’DAM LOOKOUT kijkt ook uit naar het vijfjaarlijkse maritieme event SAIL in augustus 2020 waarbij de attractie bezoekers zal voorzien van een plekje op de eerste rij. Het observatiedek biedt een uniek uitzicht op de schepen die van over de hele wereld de stad binnenvaren. Speciale tickets voor het SAIL-In Festival zullen binnenkort verkrijgbaar zijn in de ticketshop van A’DAM LOOKOUT.



Voor tickets of meer informatie, bezoek www.adamlookout.com.