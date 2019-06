Zorg op afstand per app heeft telefoon ingehaald in 2019

Steeds meer Nederlanders maken gebruik van zorgdiensten zorgverzekeraars



Tilburg – Het aantal medische vragen dat per app binnenkomt bij Medicinfo is in vergelijking met 2018 niet alleen verdubbeld, het is sinds begin dit jaar ook het aantal telefoontjes voorbij gestreefd. Daarbij blijft ook het totaal aantal medische vragen dat consumenten per mail, app en telefoon stellen voortdurend groeien. Hieruit kan geconcludeerd worden dat steeds meer Nederlanders voordeel zien in deze vorm van zorg op afstand die door zorgverzekeraars geboden wordt. De meest genoemde reden van consumenten om gebruik te maken van deze diensten van zorgverzekeraars is de laagdrempeligheid en het gemak om een vraag te stellen, het persoonlijke karakter en de betrouwbaarheid ten opzichte van een standaard zoekopdracht op internet.



Medicinfo krijgt op haar kantoor in Tilburg maandelijks gemiddeld 2.000 appberichten binnen met medische vragen die variëren van huidklachten tot vragen over anticonceptie. De vragen worden beantwoord door medisch deskundigen die iedere vraag persoonlijk behandelen namens verschillende zorgverzekeraars. Meer dan de helft van de gebruikers van deze dienst is jonger dan 30 jaar. Toch zijn het niet alleen jongeren die moderne communicatietechnieken gebruiken om antwoord te krijgen op gezondheidsvragen: ook het aantal mensen van boven de 70 dat afgelopen jaar via telefoon, app en mail contact zocht, groeide.



Klantgericht denken



Steeds vaker zetten zorgverzekeraars deze zorg op afstand diensten in om bij te dragen aan betere en betaalbare zorg. Dankzij snelle technologische ontwikkelingen is het steeds eenvoudiger om op grotere schaal houdbare zorg te bieden aan haar klanten. In haar onlangs verschenen Whitepaper ‘Merkbaar resultaat met persoonlijke zorg op afstand’, schetst Medicinfo een beeld van wat mensen in Nederland belangrijk vinden in de zorg. Zoals dat zorg kostenefficiënt is, dat mensen weten waar ze aan toe zijn, zelf de regie houden en er een luisterend oor voor hen is. Door tegemoet te komen aan deze behoeften en wensen kunnen zorgverzekeraars hun klanten centraler zetten.



Ambitie 2025



Medicinfo omschrijft in haar onlangs gepubliceerde whitepaper waarom zorg op afstand zo’n groei doormaakt en hoe en waarom dit bijdraagt aan goede, betaalbare en toegankelijke zorg zoals dit staat omschreven in Ambitie 2025.



Download whitepaper: https://www.medicinfo.nl/whitepaper-merkbaar-resultaat-met-persoonlijke-zorg-of-afstand-download/