MKB Banenmonitor: Krimp in werkgelegenheid Retail, Fashion & Sport

De werkgelegenheid in het MKB is in het derde kwartaal van 2019 met 3% toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Waar in voorgaande kwartalen een stijging van tussen de 3,5% en 4% werd waargenomen, lijkt de groei dit kwartaal enigszins af te zwakken. De banengroei blijft hoog in de kinderopvang en ook de timmerindustrie en dierenartspraktijken doen het goed. Daar waar de grootste consumptieve bestedingen doorgaans te noteren zijn, valt in een aantal sectoren een afname in het aantal banen te constateren. In de Horeca, het Levensmiddelenbedrijf en vooral in de Retail, Fashion & Sport is een krimp te noteren ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit analyse van salarisdata van 1.000.000 Nederlanders werkzaam bij 120.000 MKB- werkgevers tot 250 werknemers.







De werkgelegenheidsgroei van 3% ligt nog steeds boven de groeipercentages van het BBP. Er is een sterke groei waargenomen in de provincies Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland (allen met 3,5%) en met name Flevoland (4,3%). De kinderopvang kende wederom de grootste groei met 10,7%. Ook de timmerindustrie, dierenartspraktijken (beiden met meer dan 9%) en de geestelijke gezondheidszorg (met 7,9%) zijn flink gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarentegen wordt een teruggang in werkgelegenheid in onder meer de horeca (-1,7%), het levensmiddelenbedrijf (-1,6%) en met name fashion & sport (-2,8%) waargenomen. Het CBS constateerde een licht herstel van de koopbereidheid in de maand oktober; Het is de vraag of dat zich zal vertalen in een herstel in de laatste maanden van dit jaar.