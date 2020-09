Almere City FC kiest HartKliniek als partner cardiale screening

Vanaf dit seizoen ondergaan de spelers van het eerste elftal van Almere City FC voor de start van ieder voetbalseizoen een hartonderzoek bij HartKliniek. Almere City FC en HartKliniek zijn trots op deze samenwerking en zetten hiermee een nieuwe stap om spelers zo veilig als mogelijk het veld in te sturen.



HartKliniek is een poliklinisch diagnostiek- en behandelcentra voor hart- en vaatziekten, opgericht door de cardiologen Menno Baars en Chris Hie. HartKliniek heeft op dit moment tien vestigingen in Nederland. Naast de cardiologiezorg voor patiënten verzorgt HartKliniek ook de cardiale screenings bij (top)sporters.



Menno Baars, cardioloog en voorzitter Raad van Bestuur HartKliniek: “HartKliniek kent zijn oorsprong in Almere en is zeer trots dat zij partner is van Almere City op het gebied van sportcardiologie en zo een bijdrage kan leveren aan de medische staf. In een door HartKliniek ontwikkelt screeningsprogramma kunnen amateur en professionele sporters worden onderzocht en gescreend op cardiale aandoeningen en in het bijzonder op het risico op plotse hartdood. Wij proberen sporters die een verhoogde kans hebben op een hartstilstand vroegtijdig op te sporen. Is er sprake van een speler met een hartafwijking of met een verhoogde kans op een hartstilstand, dan kunnen wij, samen met de medische staf van Almere City, deze speler hierin begeleiden. Ieder mens is uniek en dit vraagt om persoonlijke aandacht voor zijn of haar situatie. Onze cardiologen voeren de onderzoeken daarom zelf uit of zijn daarbij aanwezig en indien nodig kan er op locatie een echo en ecg uitgevoerd worden.”



Almere City FC begint seizoen 2020-2021 aan het vijfde jaar uit het vijfjarenplan met de ambitie om vanuit de Keuken Kampioen Divisie te promoveren naar het hoogste niveau. Aan alle knoppen is gedraaid om de selectie en staf zo adequaat mogelijk te faciliteren. Algemeen directeur John Bes van Almere City FC: “Het bedrijven van topsport en het nastreven van ambitieuze doelen kan alleen als er een solide basis is om te presteren. Dat begint met een gezonde geest in een gezond lichaam. Voor wat betreft dat laatste kiezen we ervoor om onze spelers periodiek te checken op cardiale aandoeningen. Het spreekt voor zich dat dan ook moet gebeuren door een organisatie die zelf op topsportniveau presteert. We zijn in dit kader heel blij met het partnership met HartKliniek.”