Nieuw samenwerkingsverband werkt aan vertrouwen in clouddiensten

Stel, je bent voor je bedrijf op zoek naar een betrouwbare clouddienst voor de opslag van je bedrijfsgegevens. Leveranciers staan te trappelen om jou die dienst te leveren. Maar welke zekerheid heb je over de betrouwbaarheid? En hoe kunnen de aanbieders die zekerheid geven? Vandaag maakt de Online Trust Coalitie in een manifest bekend samen te werken aan oplossingen hiervoor.



Ruim twintig organisaties vanuit de overheid, bedrijfsleven en wetenschap hebben zich verenigd in de Online Trust Coalitie. “Met de Online Trust Coalitie wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) samen met het bedrijfsleven laagdrempelige methoden ontwikkelen die de afnemers en aanbieders van clouddiensten duidelijkheid geven over de betrouwbaarheid en veiligheid,” zegt Jos de Groot, directeur Digitale Economie bij het ministerie van EZK.



Driekwart bedrijven gebruikt cloud



Een groeiend aantal organisaties en bedrijven maakt gebruik van online diensten en clouddiensten. Voor opslagruimte, software, rekenkracht of slimme algoritmen op externe webservers. Deze diensten zijn daardoor een belangrijk fundament voor de digitalisering en maken deel uit van vrijwel alle digitale innovaties zoals Artificial Intelligence en het Internet of Things.



Jos de Groot van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat: “Nederland heeft een zeer goede infrastructuur voor clouddiensten. Zo’n driekwart van de bedrijven maakt, bewust of onbewust, gebruik van deze diensten. Het is erg belangrijk dat ze veilig zijn en bedrijven zekerheid hebben over hoe er met de data wordt omgegaan en waar deze worden opgeslagen.”



Rem op innovatie



Gebruikers van clouddiensten komen er nu heel moeilijk achter of deze betrouwbaar en veilig zijn, of ze de privacy waarborgen en voldoen aan de wet. Dat geldt ook voor andere belanghebbenden, zoals consumenten, burgers, financiers en aandeelhouders. Voor aanbieders van clouddiensten is het moeilijk die zekerheid te garanderen omdat uniforme en gestandaardiseerde informatie en certificeringen ontbreken.



Martin Vliem, National Security Officer bij Microsoft, een van de bij de coalitie aangesloten bedrijven: “Voor elke industrie heb je tegenwoordig clouddiensten nodig. Als je de dataverwerking uitbesteedt, ontstaan vaak ook zorgen. Waar worden je gegevens opgeslagen? Kan een cloudprovider erbij, hoe zit het met de beveiliging en privacy?”



Deze situatie werpt drempels op voor het gebruik van clouddiensten, wat de digitalisering en innovatie remt. Ook kunnen kleine Europese aanbieders minder goed concurreren met grote, gevestigde partijen.



Laagdrempelige methoden



De Online Trust Coalitie wil een oplossing vinden voor deze drempels. De coalitie is een samenwerking van aanbieders en afnemers van clouddiensten, betrokken overheden en experts op het gebied van cybersecurity, compliance, conformiteit en assurance. Dit initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het publiek-private samenwerkingsproject Partnering Trust sluit aan bij ontwikkelingen binnen de Europese Unie.



Martin Vliem van Microsoft is blij met de samenwerking: “Er zijn veel methoden om de betrouwbaarheid te toetsen, maar het is behoorlijk complex. Er is een woud aan certificeringen, juridische constructies, wet- en regelgeving. Grote bedrijven hebben nog wel de kennis en menskracht om dat uit te zoeken, maar voor het MKB is dat niet makkelijk. Het is daarom belangrijk dat we met de Online Trust Coalitie werken aan meer consensus over de methoden en ze eenvoudiger, duidelijker en toegankelijker maken.”



Goede methoden om aan te tonen dat clouddiensten betrouwbaar en veilig zijn helpen Nederland de sterke positie op het gebied van digitalisering te verstevigen. Ook dragen ze bij aan de ambitie van Nederland om koploper in Europa te zijn.



Meedoen?



De Online Trust Coalitie roept organisaties op om deel te nemen en met elkaar de digitale economie van Nederland in de internationale context te versterken. Aanmelden kan via: info@onlinetrustcoalitie.nl