Grote uitbreidingen elektriciteitsnet Noord-Holland

In Noord-Holland gaat netbeheerder Liander de komende jaren minimaal tien nieuwe elektriciteitsverdeelstations bouwen en 25 stations uitbreiden. Dit is nodig om aan de snel toenemende vraag naar netcapaciteit te kunnen blijven voldoen en huidige en toekomstige knelpunten in het elektriciteitsnet op te lossen. Zo kondigt Liander vandaag een derde knelpunt in de Haarlemmermeer aan, waardoor het aantal bedrijven op de wachtlijst voor extra elektrisch vermogen in deze regio snel toeneemt.



Nederland schakelt om naar een duurzame energievoorziening. Wind- en zonneparken produceren steeds meer groene stroom die via het elektriciteitsnet naar de verbruikers elders in het land getransporteerd moet worden. Daarnaast vragen onder meer de groeiende industrie, agrarische sector, elektrisch vervoer en duurzame woonwijken steeds meer elektriciteit. In het vandaag gepubliceerde Investeringsplan 2020 – 2029 beschrijft Liander de grote uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in de netten. Om aan de snel aantrekkende vraag naar netcapaciteit te kunnen voldoen is op veel plekken minstens een verdubbeling van de capaciteit van het elektriciteitsnet nodig. In een infographic maakt Liander per provincie duidelijk waar de uitbreidingen gepland zijn.



Meer elektriciteitsverdeelstations en dikkere kabels



Noord-Holland kenmerkt zich door een grote nieuwbouwopgave, datacenters die zich vestigen en groeiende glastuinbouw. Er is bovendien veel ruimte voor de opwekking van groene stroom. Deze ontwikkelingen vragen veel van het elektriciteitsnet. Op basis van de toenemende vraag naar netcapaciteit voorziet Liander dat in Noord-Holland tot 2030 30 van de 46 elektriciteitsverdeelstations overbelast raken. Om dat te voorkomen gaat Liander de komende jaren veel nieuwe stations bouwen, bestaande stations uitbreiden en nieuwe en dikkere kabels leggen.



Noordelijke deel van Noord-Holland



Liander investeert in het noordelijke deel van Noord-Holland in verzwaringen van diverse elektriciteitsverdeelstations. De recent opgeleverde stations Middenmeer en De Weel gaan diverse knelpunten oplossen in de elektriciteitsnetten die daarop aangesloten zijn. Daarnaast gaat Liander samen met hoogspanningsnetbeheerder Tennet een nieuw elektriciteitsverdeelstation bij Oostzaan bouwen om het elektriciteitsnet in de Zaanstreek te versterken. Op de planning staan verder onder andere nieuwe stations nabij Alkmaar, Purmerend en in het uiterste noorden van de provincie.



Amsterdam, Haarlem en Amstelveen



In Amsterdam vindt een grote uitbreiding plaats van bestaande elektriciteitsverdeelstations, zoals Nieuwe Meer, Karperweg, Bijlmer Noord, Watergraafsmeer en Uilenburg. Ook bouwt Liander diverse nieuwe stations in onder meer IJburg, Papaverweg, Zeeburgereiland en Nieuwe Meer. Liander werkt hierbij nauw samen met de gemeente Amsterdam. In Amstelveen zoekt Liander samen met de gemeente naar een locatie voor een nieuw station om het bestaande elektriciteitsnet te uit te breiden voor de sterk toenemende vermogensvraag. In Haarlem werkt Liander aan de verzwaring van station Oorkondelaan.



Knelpunt Haarlemmermeer



Liander en Tennet zijn sinds 2015 in overleg met de gemeente en provincie over een locatie voor een nieuw elektriciteitsverdeelstation in de Haarlemmermeer. Dit is een langdurig proces vanwege de ruimtelijke inpassing en de verschillende belangen, en vooralsnog zonder resultaat. De afgelopen jaren hebben het station Rozenburg en het 20kV deel van het station Haarlemmermeer hun maximale capaciteit voor verbruik bereikt. Vandaag is daar station Hoofddorp aan toegevoegd. Hierdoor kan een groeiend aantal bedrijven in het gebied geen extra vermogen meer krijgen. Op basis van verbruikprognoses op basis van de ontwikkelingen in het gebied zijn de netbeheerders inmiddels op zoek naar een nieuwe locatie voor nog een tweede nieuw elektriciteitsstation. Ondertussen werkt Liander aan de verzwaring van elektriciteitsstation Vijfhuizen.



Slimme, efficiënte inrichting van het toekomstige energiesysteem



Als netbeheerder is Liander verantwoordelijk voor de energievoorziening van 3,2 miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven. Voor hen werkt Liander aan het energienet van vandaag en morgen. In het vandaag gepubliceerde Investeringsplan 2020 – 2029 laat Liander op transparante wijze zien welke investeringen in het energienet voor de komende tijd gepland zijn en hoe deze tot stand komen. Een belangrijke stap omdat Nederland voor een langjarige verbouwing staat om de energietransitie mogelijk te maken. Een verbouwing waarbij meer nodig is dan alleen uitbreiding van het elektriciteitsnet. De energietransitie vraagt vooral ook om samenwerking van alle betrokken partijen aan een slimme, efficiënte inrichting van ons toekomstige energiesysteem.