GfK: Etos ‘Beste drogisterij 2018’

Amstelveen, 20 maart 2018 – Etos is uitgeroepen tot ‘Beste drogisterij’ en haalt op basis van klantwaardering, met een 7.89, de hoogste gemiddelde score. Dit blijkt uit het GfK Drogisterij Rapport 2018. In dit rapport worden drogisterijen op 8 aspecten beoordeeld. Op 5 aspecten krijgt Etos de hoogste waardering. Dit zijn ‘deskundigheid personeel’ (7.72), ‘keuze drogisterij-artikelen’ (7.83), netheid van de winkel’ (8.16), ‘kwaliteit van artikelen’ (8.13) en ‘sfeer in de winkel’ (7.98). Zojuist heeft Etos de award in ontvangst mogen nemen.



Erkenning vanuit de consument



De best gewaardeerde drogisterij is een erkenning vanuit de consument. De drogisterijformules werden door hun eigen klanten beoordeeld op acht verschillende aspecten: deskundigheid personeel, keuze drogisterijartikelen, vriendelijkheid personeel, goede kwaliteit, nette winkel, leuke sfeer, lage prijzen en aantrekkelijke aanbiedingen.



Op het aspect ’lage prijzen’ scoort Etos het laagste van de gemeten formules. Wat betreft ’vriendelijkheid personeel’ en ’aantrekkelijke aanbiedingen’ wordt Etos voorbij gestreefd door respectievelijk Trekpleister en Action.



Over het onderzoek



In het GfK Drogisterij Rapport 2018 is aan 6.000 respondenten van het GfK ConsumerScan panel gedurende twee weken na elk winkelbezoek aan een drogisterij gevraagd naar de waardering van de betreffende drogist. In totaal zijn circa 1250 winkelbezoeken geevalueerd op de volgende acht aspecten: deskundigheid personeel, keuze drogisterij-artikelen, vriendelijkheid personeel, goede kwaliteit, nette winkel, leuke sfeer, lage prijzen en aantrekkelijke aanbiedingen. Uitsluitend de drogisterijen met meer dan 50 klant beoordelingen zijn in het rapport opgenomen, DA, DIO en H&B hadden minder dan 50 klantbeoordelingen.



Een uitgebreider verslag van het onderzoek wordt gepubliceerd in de april editie van vaktijdschrift Careality.