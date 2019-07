Duizenden migrantenkinderen in Europa slachtoffer mensenhandel

Op de vooravond van de Werelddag tegen Mensenhandel (30 juli) presenteert Save the Children een rapport over het stijgende aantal minderjarigen in Europa dat seksueel wordt uitgebuit



Steeds meer slachtoffers van seksuele uitbuiting zijn minderjarig, blijkt uit nieuw onderzoek van Save the Children. 1 op de 4 is onder de 18 jaar en zelfs 1 op de 5 is onder de 15 jaar. Vooral in Italië is er een groeiende handel in kinderen.



In het onderzoeksrapport ‘Kleine Onzichtbare Slaven’, brengt Save the Children mensenhandel van minderjarigen in kaart. Van de 20.500 slachtoffers die in 2010-2016 geregistreerd werden in Europa is 56 procent slachtoffer van mensenhandel en seksuele uitbuiting. 26 procent is slachtoffer van arbeidsuitbuiting. 1660 van de getroffen kinderen woont in Italië. In een jaar tijd is het aantal minderjarige slachtoffers daar gestegen van 9 naar 13 procent.



Voodoo



De meeste slachtoffers komen uit Nigeria, anderen uit Oost-Europa, Roemenië, Bulgarije en Albanië. De meisjes worden onder valse voorwendselen naar Europa gelokt met de belofte op werk en een goed loon. Aangekomen in Italië belanden ze in de handen van mensenhandelaren die ze dwingen om hun reis en verblijf af te betalen. Dat bedrag loopt vaak op tot 30.000 euro. Ze moeten letterlijk een plekje op straat huren om zichzelf te verkopen en worden mishandeld, misbruikt en bedreigd. Ze verdienen gemiddeld 200 euro per maand en verliezen al het contact met hun thuisland.



Save the Children wist via haar projecten in 2018 2210 minderjarige slachtoffers van mensenhandel te onderscheppen. Bijna een verdubbeling ten opzichte van de 1396 geredde slachtoffers in 2017.



Blijvend litteken



Raffaela Milano, directeur van Save the Children in Italië: “De seksuele uitbuiting van jonge kinderen laat een blijvend litteken achter. Zelfs als deze kwetsbare slachtoffers weten te ontsnappen kunnen zij hun leven moeilijk oppakken en raken vaak geisoleerd. Het is belangrijk in ons werk om meteen in actie te kunnen komen zodra er nieuwe kwetsbare kinderen het land inkomen. Wij werken daarom veel samen met lokale organisaties en overheden.”



Download hier volledige rapport in de bijlage. Of via https://www.savethechildren.nl/actueel