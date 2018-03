Premièreuitnodiging De Oresteia | Za 7 april

''Net als een Hamlet van Shakespeare zou iedereen ook een keer Dé Oresteia gezien moeten hebben.'' - Theu Boermans



Daarom nodigen we u met veel plezier uit voor de feestelijk première van De Oresteia! Tien topacteurs brengen in regie van Theu Boermans de oertekst van het westerse toneel. Wees welkom bij de voorstelling én natuurlijk de afterparty.



Première /// De Oresteia



zaterdag 7 april /// 20.15 uur



Koninklijke Schouwburg /// Korte Voorhout 3, Den Haag



Aanmeldlink: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceNyUn6pQRwTOzWgzxK3LbFHg7dLAn6Br4xXVgcpwEiQJEjg/viewform?usp=sf_link



De Oresteia



Het Nationale Theater brengt elk seizoen een klassieker uit de toneelgeschiedenis. Dit jaar is dat De Oresteia van Aeschylos uit 460 voor Christus. Verwacht geen klassieke enscenering, maar laat u prikkelen door een brisante hedendaagse bewerking van Theu Boermans.



Wij hopen u zaterdag 7 april te verwelkomen!