Protest Sportswear, CDR Vastgoed en Dekker S&P gaan voor groene stroom

De daken van Protest Sportswear, CDR Vastgoed en Dekker Sport & Party Warmond en Zoetermeer, allen gevestigd in de Randstad, zijn sinds maart 2018 voorzien van zonnepanelen. In totaal zijn door KiesZon de afgelopen 9 maanden 10.000 zonnepanelen over circa 25.000 vierkante meter geïnstalleerd, goed voor circa 2,5 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar. Ter vergelijking, daarmee kunnen ongeveer 600 huishoudens een jaar lang van groene stroom worden voorzien. Daarmee is het een van de grootste zonnestroomprojecten in de Randstad van dit jaar.



De bedrijven Protest, huurders van CDR Vastgoed (waaronder Monkey Town en Prolife fitness), Dekker Warmond en Dekker Zoetermeer nemen het grootste deel van de groene stroom af. De resterende groene stroom kan op termijn door bedrijven in de omgeving worden afgenomen of wordt teruggeleverd aan de energieleverancier.



Met het zonnepanelenproject komen Protest Sportswear, Dekker Warmond, Dekker Zoetermeer en CDR Vastgoed tegemoet aan de wens van de gemeente om meer bedrijven groener te laten ondernemen.



De officiële ingebruikname wordt op 19 april 2018 gevierd tijdens de opening van Lucky’s Bowling te Warmond. Lucky’s bowling is de eerste designbowlingbaan van West-Europa, een trendy vintage ingerichte bowling met restaurant die eveneens grotendeels draait op groene stroom.