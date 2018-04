Pelletkachels populair door duurzaamheidsplannen gemeente Utrecht

UTRECHT - Steeds meer woningbezitters binnen de gemeente Utrecht stappen over op een pelletkachel of overwegen dit. Bij Loodgietersbedrijf Marlo Bearts komen steeds meer aanvragen voor het plaatsen van pelletkachels binnen. Een pelletkachel wordt door kenners als een goed alternatief voor een gaskachel gezien. Mede doordat voor het gebruik van een pelletkachel geen gasaansluiting vereist is. Dat steeds meer mensen overstappen op een pelletkachel komt onder meer door de duurzaamheidsplannen van de gemeente Utrecht. Zo zou de gemeente, net als verschillende andere Nederlandse gemeentes, af willen van de gasaansluitingen in woningen. Overigens moet een pelletkachel niet verward worden met een houtkachel. Een houtkachel is veel minder goed voor het milieu. In het bijzonder wanneer er bewerkt hout in de houtkachel gestookt wordt. Zeker gezien de recente commotie rond stoken op hout is de pelletkachel een veel gekozen alternatief merken veel lokale loodgieters (deloodgieterutrecht.nl).



Voordelen van een pelletkachel in huis



Een pelletkachel heeft woningbezitters verschillende voordelen te bieden. Niet alleen lopen Utrechtse woningbezitters vooruit op de duurzaamheidsplannen van de gemeente. Ook is het steeds rendabeler geworden om een pelletkachel in huis te nemen. Zeker in woningen met een goede isolatie kan een pelletkachel een besparing op de energiekosten opleveren. Voor het gebruik van de pelletkachel zijn namelijk enkel pellets vereist. Deze kunnen relatief goedkoop worden aangeschaft. Het ligt in de lijn der verwachting dat pelletkachels de komende jaren steeds rendabeler zullen worden voor woningbezitters in Utrecht.



Een nadeel aan de pelletkachel is het feit dat men ruimte moet hebben voor de pellets. Zeker in een stad als Utrecht is deze ruimte vaak beperkt. Tot nu toe zijn de pelletkachels om deze reden voornamelijk populair in woningen buiten het centrum, waar men bijvoorbeeld een schuurtje heeft.



Toekomst van pelletkachels in Utrecht



Zoals de naam van dit type kachel al doet vermoeden, wordt een pelletkachel vaak in combinatie met houten pellets gebruikt. Dit betekent niet dat er geen andere materialen gebruikt kunnen worden. Zo is men druk bezig met de ontwikkeling van nieuwe brandstoffen voor pelletkachels. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van stro, miscanthus of olijfpitten. Dit zijn cellulose-houdende materialen, die zeer brandbaar zijn. Op dit moment zijn de verbrandingseigenschappen van deze materialen echter minder goed dan die van de traditionele houten pellets.



Bij het gebruik van houten pellets is het belangrijk om voor onbewerkte pellets te kiezen. Het verbranden van pellets met hout kan schadelijk zijn voor het milieu en je eigen gezondheid. In het bijzonder de gasstoffen die bij het verbranden van deze bewerkte pellets vrijkomen. Via een ventilatiesysteem kunnen de rookgassen worden afgevoerd. Hierdoor kan het systeem bij iedere windrichting gebruikt worden. Tegenwoordig zijn veel van deze pelletkachels uitgevoerd met een elektronisch regelsysteem. Dit systeem optimaliseert het proces van de verbanding van de pellets en maakt de pelletkachel veiliger en duurzamer. Er zijn verschillende Utrechtse bedrijven die deze pelletkachels te koop aanbieden. De prijs voor deze pelletkachels loopt uiteen van circa 850 euro tot ver over de 1.000 euro.