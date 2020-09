Nieuwe Corona test doet minder pijn

De nieuwe sneltest voor Corona is niet meer zo pijnlijk als de huidige PCR test uit de teststaat. Mensen bij wie de nieuwe test wordt afgenomen ervaren het niet meer als vervelend of pijnlijk, “het kietelt een beetje” wordt nu gehoord bij de afname van de test.



Bij de nieuwe sneltest van Sensitest wordt een slijmmonster van de neusschelpen afgenomen. Deze zitten voorin de neusholte op ongeveer 2,5 cm vanaf de rand van de neus. Het slijmmonster wordt afgenomen met een wattenstaafje, dat enkele malen wordt rondgedraaid tegen de neusschelpen. Deze procedure duurt hoogstens enkele seconden en doet geen pijn.



Uitslag in 15 minuten

Groot voordeel van de sneltest is dat je binnen 15 minuten een testuitslag hebt, na het afnemen van de neusswab. De patiënt kan dus op de testuitslag wachten. Je weet direct of je besmet bent met het coronavirus en of je andere mensen kunt besmetten. Op de testuitslag van de PCR test die wordt afgenomen in de teststraat moet vaak meerdere dagen worden gewacht.



Voor de nieuwe sneltest is minder training en kennis nodig is om deze test uit te kunnen voeren. De test lijkt op het eerste gezicht veel op een zwangerschapstest. De afname van de test kan in principe worden uitgevoerd door een arts of verpleegkundige die bekend is met het gebruik van een zwangerschapstest. Voor het krijgen van de testuitslag is geen laboratorium apparatuur nodig. Het testresultaat kan direct van de test worden afgelezen: er verschijnen 1 of 2 streepjes op het testvenster. Met 2 streepjes is de uitslag positief en is het corona virus aangetroffen.



500.000 testen per dag

Sensitest uit Delfgauw heeft als eerste bedrijf in Europa deze nieuwe sneltest sinds enkele dagen beschikbaar. De productie capaciteit is 500.000 testen per dag. De sneltest heeft eind augustus een inschrijving gekregen in het register voor medische hulpmiddelen van het ministerie van VWS (Farmatec) als in-vitro diagnosticum. Voorlopig is deze coronatest alleen beschikbaar voor zorgprofessionals. Dit product zal niet bij de drogist komen te liggen, omdat de test moet worden afgenomen door een medisch professional. Op dit moment is de test beschikbaar voor artsen, tandartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, en verloskundigen.