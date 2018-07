Persbericht



Mobiel in bed is nummer 1 seksprobleem



Nederlanders zijn in bed meer met hun mobiel bezig dan met hun partner. 9 van de 10 mensen ergert zich als de partner in bed op zijn telefoon kijkt. Van de jongeren onder de 30 jaar laat zelfs 2 op de 10 zich tijdens de seks afleiden door zijn of haar mobiel. Volgens 70% van de respondenten gaat telefoongebruik in bed ten koste van ons seksleven.



Den Haag, 2 juni 2018 - Deze onthullingen komen uit het onderzoek* naar de impact van de mobiele telefoon op ons leven dat telecombedrijf Ben liet uitvoeren door onderzoeksbureau DirectResearch.



Nummer 1 seksprobleem



De mobiele telefoon is de nummer 1 afleider van elkaar in bed (50%). Op nummer 2 staat de algemene trend ‘Individualisering’ (14%), oftewel meer met jezelf bezig zijn dan met elkaar. En op 3 volgt TV/Netflix kijken (12%).



Seksuoloog Kaat Bollen over de resultaten:



“Mensen weten tegenwoordig beter via social media wat een vage bekende 's avonds gekookt heeft dan hoe de dag van hun eigen partner was. Dat komt de emotionele intimiteit niet ten goede. Een smartphone hoort in mijn ogen niet thuis in de slaapkamer. Ook niet als wekker. Want, voor je het weet ben je toch weer allerlei posts aan het checken. Terwijl een goed voorspel al begint vanaf het moment dat jullie samen naar bed gaan. Dat is moeilijk met de smartphone in de hand. Geestelijk ben je er dan niet bij. Vroeger werden tijdens stroomstoringen opvallend veel kinderen verwekt. Toen had men wel wat beters te doen dan op een mobiel tokkelen. Nu zijn mensen vaak meer met hun telefoon bezig dan met elkaar.”



Beter in bed tips van Kaat



-Neem je smartphone niet mee in bed. Dan ben je er 100% bij voor elkaar.



-Plan samen 1 schermloze avond in per week: geen smartphone, tablet of tv. Niets!



-Ga er luchtig mee om, maak lol met elkaar! Stop de mobiel in een Ben telefooncondoom.





Ben telefooncondoom



Telecomaanbieder Ben introduceert met een dikke knipoog het Ben telefooncondoom als de oplossing voor dit relatieprobleem. Daarmee wil het bedrijf laten zien dat je ook in bed meer plezier kunt beleven door minder op je mobiel te kijken. Het telefooncondoom is verpakt zoals we dat kennen van normale condooms. Het telefooncondoom is groter en steviger, zodat het als een hoesje om je mobiele telefoon past. Die kun je daarna niet meer bedienen.



Ben beter in bed



“Wij signaleerden dat veel Nederlanders zelfs tussen de lakens te veel opgaan in hun schermpjes. We gunnen het mensen juist dat ze meer plezier hebben samen. Daarom introduceren wij het Ben telefooncondoom. Nu verwachten we niet meteen een babyboom over 9 maanden, maar we hopen natuurlijk wel dat we hiermee meer bewustzijn en plezier creëren,” zegt Ivonne van Zuilen van telecomprovider Ben.



Bekijk hier de Ben beter in bed-film: https://youtu.be/fChSGWDx8Pw



Het Ben telefooncondoom bestel je hier: www.ben.nl/beterinbed



—-EINDE BERICHT—-