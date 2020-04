BN’ers lezen kinderen voor tijdens corona-crisis

Hoe houd je je kinderen bezig tijdens de meivakantie? Hulporganisatie Save the Children startte een virtuele voorleesactie, waarbij bekende Nederlanders als Nadia Moussaid, Giel Beelen, Jim Bakkum en Sandra Schuurhof voorlezen aan kinderen die thuiszitten door de coronacrisis en tijdens de meivakantie extra veel vrije tijd hebben.



Nederlandse verhalen



Nadia Moussaid – ambassadeur van Save the Children – startte met het lezen van een gedicht over verveling van schrijver Hans Andreus. Giel Beelen volgde haar voorbeeld met De Kleine Prins. Prinses Viktória de Bourbon de Parme - beschermvrouwe van Save the Children – las voor uit een boek van Ted van Lieshout. Presentatoren Sandra Schuurhof, Ellie Lust, Lisette Wellens, Milouska Meulens en Joris Marseille doen ook mee. Via de hashtag #SavewithstoriesNL kunnen alle Nederlandse voorleesvideo’s teruggevonden worden op Instagram.



Amerikaanse sterren



Het initiatief met de naam ‘Save with Stories’ is gestart door actrice Jennifer Garner, ambassadeur van Save the Children in de VS. Zij riep haar vriendin en actrice Amy Adams op om hetzelfde te doen. Binnen 3 dagen volgden Amerikaanse bekendheden zoals Nicole Kidman, Jimmy Fallon en Nathalie Portman hun voorbeeld. Allemaal lezen zij voor uit hun favoriete kinderboek om kinderen die thuiszitten door corona een hart onder de riem te steken.



Nooit naar school



Door de corona-crisis gaan wereldwijd 1,5 miljard kinderen niet naar school. Om kinderen in conflictgebieden - voor wie het altijd al moeilijk of zelfs onmogelijk is om naar school te gaan - een hart onder de riem te steken, roepen de voorlezers onder hun video’s ook op tot het geven van een donatie. Ook tijdens deze coronacrisis zet Save the Children alles op alles om kinderen in landen als Syrië en Jemen toch les te geven. Zo biedt de organisatie in vluchtelingenkampen onderwijs op afstand aan.



De voorleesactie staat open voor alle deelnemers. Iedereen met een smartphone kan in actie komen door een video op te nemen en deze op Instagram en/of YouTube te plaatsen. Voor meer informatie kijk op www.savethechildren.nl/savewithstories