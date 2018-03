Zonnepanelenbeurs staat in het teken van Nederlandse innovaties

Nederland staat wereldwijd bekend om haar technologie in zonnepanelen. De nieuwste, innovatieve zonnepanelen van Nederlandse bodem zijn 21 en 22 maart te bezoeken op de internationale vakbeurs Solar Solutions 2018 in Expo Haarlemmermeer.



Denk bijvoorbeeld aan op maat gemaakte zonnepanelen in verschillende kleuren en een bakstenen print of een wegdek, vangrail of dakpan met zonnepanelen. De Nederlandse innovaties op het gebied van zonne-energie van onder meer TU Delft, ECN, SEAC, Solliance en TNO geven hiermee een kijkje in de nabije toekomst.



Aantal zonnepanelen groeit



In Nederland groeit het aantal huishoudens en bedrijven met zonnepanelen exponentieel. “Niet in 2030, maar al in 2023, zal door deze groei aan zonnepanelen een kwart van de totale doelen van het nationaal Klimaat- en Energieakkoord gerealiseerd zijn,” aldus Rolf Heynen, directeur van Solar Solutions. “De groei van zonnepanelen gaat de laatste 10 jaar al veel sneller dan voorspeld, maar de techniek en toepassingen zijn nog lang niet uitontwikkeld.”



Internationale vakbeurs zonne-energie



De vakbeurs Solar Solutions Int, 21 en 22 maart in Expo Haarlemmermeer, is in zes jaar tijd uitgegroeid tot het grootste kennis-, netwerk- en vakevent voor zonne-energie in de Benelux. Twee dagen lang biedt de beurs een internationaal aanbod aan innovatieve en duurzame technologieën van meer dan 220 toonaangevende bedrijven uit meer dan 30 landen op het gebied van zonne-energie.