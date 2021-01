Kappersbranche teleurgesteld over steun: branche gaat kapot en heeft nú hulp nodig

Vanmiddag maakten minister Koolmees, minister Hoekstra en minister Van ’t Wout de plannen voor het nieuwe steunpakket bekend. De ANKO is zeer teleurgesteld over de inhoud van het pakket. Er wordt 7,6 miljard euro extra uit de kast getrokken, maar er is geen geld beschikbaar gemaakt voor directe verlichting voor de zwaar getroffen kappersbranche.



Geen acute hulp voor de branche, steun ademt NIET mee met kappers!



Het belangrijkste pijnpunt: er wordt niet acuut iets geregeld voor de zwaar getroffen ondernemers in de kappersbranche die het water aan en zelfs boven de lippen staat. Er is directe hulp nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een voorschot.



Veel kappers konden door de systematiek van de regelingen (omzetverliesdrempel en systematiek per kwartaal) in het laatste kwartaal van 2020 geen gebruik maken van de steunmaatregelen. En dat terwijl de reserves al op waren gemaakt tijdens de eerste lockdown in het voorjaar én de branche juist de extra omzet van de decembermaand zo hard nodig had. De TOZO als vangnet was en is onbereikbaar geworden voor veel kappers door de strenge partnertoets. Kortom: veel kappers kregen over de afgelopen periode geen of nauwelijks steun en staan nu echt op omvallen. Kappers gaan kapot!



Het grote probleem is dus dat er NU geen directe verlichting komt voor de kappersbranche. Het is dan ook zeer de vraag of de noodlijdende kappers nog in bedrijf zijn als deze steun eindelijk aangevraagd kan worden, laat staan als hij uitgekeerd wordt. Er is niets gezegd over de compensatie met terugwerkende kracht voor de ondernemers die buiten de boot zijn gevallen én er is geen sprake van verlichting op hele korte termijn. Dat is heel erg teleurstellend en wederom een enorme klap voor de kappersbranche. De ANKO blijft herhalen: kappers hebben nú hulp nodig, ze kunnen niet langer wachten!