Stichting Everyday People lanceert dak –en thuislozen magazine!

21 november Sparta stadion - Lancering eerste magazine door dak- en thuislozen via stichting Every Day People



Rotterdam – Op donderdag 21 november wordt in het Sparta-stadion in Rotterdam de eerste editie gelanceerd van het Everyday People-magazine, samengesteld door dak- en thuisloze jongeren. Ondersteund door professionals hebben vele dakloze jongeren de redactie van het magazine gevoerd en een schitterend professioneel magazine gerealiseerd. Met de opbrengst wordt op Eerste kerstdag een daklozendiner gefinancierd. Het magazine is een initiatief van stichting Everyday People. “Door dak- en thuisloze jongeren mee te laten werken aan het magazine, maar ook aan de nieuwe website van de stichting, wordt gestreefd naar een waardige toekomst en carrière voor deze groep jongeren. En dat werkt écht.”, aldus Asha Lachman, oprichtster van de stichting. Aanmelden voor deze lanceringsreceptie kan via https://website2.zpress.ws/everyday-people/



Het Everyday People-magazine wordt tijdens en na de lancering op 21 november voor 2 euro verkocht aan consumenten. De opbrengst van het blad gaat direct naar het Grand Christmas Diner op 1e kerstdag voor meer dan honderd daklozen. Het tweede magazine staat inmiddels op de agenda.



Klaas Wilting, Omar Munie, Henk Fraser

Het introductie-magazine is aantrekkelijk en lezenswaardig geworden. Aan het magazine werkten naast het bedrijfsleven, ook bekende Nederlanders als Klaas Wilting, Omar Munie en Henk Fraser mee. De cover wordt gesierd door Henk Fraser, voormalig Oranje-voetballer en huidig hoofdtrainer van Sparta die in het Kasteel (Sparta-stadion) zijn sporen heeft verdiend. “Maar dit keer staat hij er als verdediger voor een mooie toekomst voor jonge dak- en thuislozen.”



Ook Sparta Rotterdam ondersteunt stichting Everyday People

“Het eerste exemplaar van het magazine wordt dan ook uitgereikt aan Henk Fraser. Ook Klaas Wilting is aanwezig en een ex hulpbehoevende jongere. Beiden zullen hun persoonlijke verhaal delen met de aanwezigen. Sander de Kramer zal het geheel presenteren”, stelt Asha Lachman van de stichting Everyday People.



Training en werk voor dak- en thuisloze jongeren

De stichting Every Day People is uitgever van dit magazine en springt in de bres voor hulpbehoevenden in de maatschappij. “Vandaar dat wij dak- en thuisloze jongeren omarmen en trainen on the job. Dit magazine is een van de activiteiten, waarmee we de jongeren een kans geven zich te ontwikkelen naar een leuke en veilige toekomst. We geven ze met deze initiatieven een training –on-the-job. We geven daarbij trainingen in gesprekstechnieken, het houden van interviews, social mediatraining etc. Bovenal geven we ze waardigheid, geloof in zichzelf en een kans op beter leven. Inmiddels zijn al vier jongeren gestart met een betaalde baan, aangeboden door het netwerk van de stichting Everyday People. Dit werkt dus”, stelt Lachman.



Inclusiviteit; ‘’zie ons!’’

“Op de straat leven is overigens nooit een bewuste keuze van een jongere’, stelt Asha Lachman van stichting Everyday People. “Het brengt je leven aan de rand van maatschappij. Om dan aan je toekomst te bouwen, is een heel lastige zaak. Wij zijn erg enthousiast om verder aan de slag te gaan met daklozen en weten ook zeker dat we ze een goede basis kunnen meegeven om de afstand tot de arbeidsmarkt kleiner te maken en hen meer zelfvertrouwen te geven. Wij werken met een gedreven team, dat op allerlei manieren actief betrokken is in de maatschappij en die ook de keerzijde van het leven kent. Wij geloven niet in een functie-titel, maar in de mens. Dit is ook het mooiste compliment dat wij steeds krijgen van de dak- en thuislozen: jullie zien ons!”



Over Stichting Every Day People

Stichting Every Day People is opgericht op 15 maart 2018 en heeft in een korte tijd een grote groei meegemaakt. De stichting staat voor alledaagse mensen die hulpbehoevend zijn in de breedste zin van het woord. In de afgelopen tijd hebben we veel succesvolle events kunnen organiseren voor onder andere: (jonge) moeders, alleenstaande vaders, ouderen, kinderen en dak- en thuislozen. Voor de daklozen organiseren wij structureel de Koningslunch op Koningsdag en het Grand Christmas Diner op 2e kerstdag voor meer dan honderd daklozen.



Voor een warm netwerk zijn de daklozenjongeren bij ons aan het juiste adres.



Meer informatie is te vinden op https://www.everydaypeople.nl/ en op social media.



Commentaar:



Donderdag 21 november



17.30 uur inloop Hoofdgebouw Sparta Stadion



18.00 uur: start programma en lancering



19.00 uur: einde officiele programma, naborrel



Aanmelden via: https://website2.zpress.ws/everyday-people/