Flower Tower Online Weekender fleurt Nederlandse muziekindustrie op



Artiesten komen samen voor een muzikaal weekend op 15 & 16 augustus in de A’DAM Toren



In het weekend van 15 en 16 augustus 1969 vond misschien wel het meest legendarische festival ooit plaats: Woodstock. En dat in tijden van een wereldwijde grieppandemie. Dit iconische festival was de inspiratie voor de nieuwe online weekender Flower Tower in hetzelfde weekend, maar dan 51 jaar later. De top van de Nederlandse industrie komt na lange tijd weer samen om een liefdevol muzikaal virus van hoop, verbinding en empowerment te verspreiden, met liveoptredens en inspirerende interviews. De A’DAM Toren zal functioneren als krachtige zendmast en net als 51 jaar geleden is het vrij toegankelijk voor iedereen. ‘Bezoekers’ kijken thuis kosteloos mee via de livestream.



Het programma



Op 15 en 16 augustus komen Nederlandse topartiesten eindelijk weer samen om muzikale magie te maken. Na een periode van lege podia, stille speakers en afgelaste festivals fleurt Flower Tower de muziekindustrie weer op. Vele muzikanten uit de verschillende genres die ons land rijk is, zoals o.a. Alain Clark, Gerson Main, The Flexican, Pablo van de Poel (DeWolff), Steve Rachmad, Lucas Hamming, 45ACIDBABIES en Pink Oculus, staan te popelen om het podium weer te betreden. Giel Beelen is gedurende het weekend als presentator de verbindende factor van het programma. Naast liveoptredens en elektronische muzieksets gaan verschillende artiesten en gasten zoals hoogleraren en artsen met Giel of met elkaar het gesprek aan, over de diepgaande invloed van de pandemie en relevante thema’s als gezondheid, vrijheid en vernieuwende ideeën voor een betere wereld.



Livestream



Zowel de optredens als de open gesprekken worden uitgezonden via de livestream op de website. Een muzikale openingsceremonie geeft op zaterdag 15 augustus om 15:00 uur het startsein. Het programma is daarna van 17:00 uur tot 5:00 uur gevuld met livemuziek en dance. Nu het nachtleven stilligt zorgt Flower Tower ervoor dat je met de fijnste DJ’s tot in de late uurtjes kunt clubben in je eigen woonkamer. Op zondag 16 augustus slapen we uit en wordt de livestream om 13:00 uur hervat.



Flower Tower is een non-profit initiatief dat volledig mogelijk wordt gemaakt door de artiesten en partners. Kijkers van de livestream kunnen een vrijblijvende donatie doen om de muzieksector te steunen in deze pittige tijden. Alle opbrengsten worden verzameld en eerlijk onder de muzikanten verdeeld.



Klaar voor een weekend vol good vibrations? Tune in op 15 & 16 augustus via www.flowertower.love.