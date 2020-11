Lootjestrekken.nl lanceert ‘dropbox’ voor gedichten

Vanaf vandaag is het mogelijk om anoniem sinterklaasgedichten te versturen via Lootjestrekken.nl. Dat maakte de populaire feestdagensite maandagochtend bekend. Zaterdag vieren miljoenen Nederlanders pakjesavond in coronatijd.



“Vanwege corona wordt er dit jaar vaker gekozen voor een digitale sinterklaasviering.” zegt Arjan Kuiper van Lootjestrekken.nl. “Sinterklaasvierders laten cadeaus door een webwinkel direct bij de ontvanger afleveren en organiseren op pakjesavond een uitpakparty via videobellen. Onze online gedichtenbox speelt in op de wens het gedicht te digitaliseren. Voor het eerst is het mogelijk om een gedicht digitaal te versturen terwijl de schrijver anoniem blijft.”



Corona kan de Sint niet stoppen



Volgens het onlangs gepubliceerde jaarlijkse feestdagenonderzoek van Lootjestrekken.nl geven Nederlanders dit jaar meer uit aan sinterklaascadeaus. Gemiddeld besteden Nederlanders 115 euro aan cadeaus voor de sinterklaasviering, 6% meer dan vorig jaar. 55% van de Nederlanders verwacht vanwege corona online aankopen later in huis te hebben. 35% van de Nederlanders houdt daar rekening mee en koopt de cadeaus dit jaar daarom eerder.



Uit recente cijfers van Lootjestrekken.nl blijkt ook dat veel Nederlanders later dan voorgaande jaren alsnog hebben besloten om online lootjes te trekken en er samen toch een gezellige feestdag van te maken.



20 jaar lootjes trekken



Lootjestrekken.nl bestaat dit jaar 20 jaar en is inmiddels een begrip in Nederland. Jaarlijks wordt Lootjestrekken.nl door miljoenen Nederlanders gebruikt die samen de feestdagen vieren. Lootjestrekken.nl is ook buiten Nederland actief. Onder de naam DrawNames worden jaarlijks miljoenen lootjes getrokken in Amerika, Canada, Australië, Engeland, Ierland, Duitsland, België, Frankrijk en Singapore.



De mijlpaal van 20 jaar online lootjes trekken valt in een bijzonder jaar. “Wij doen er alles aan om Nederlanders het jaar leuk te laten afsluiten. Door het delen van tips om coronaproof de feestdagen te vieren en het lanceren van onze nieuwe online gedichtenbox willen we zoveel mogelijk Nederlanders helpen bij het organiseren van een leuke viering.” besluit Kuiper.



Over Lootjestrekken.nl



Lootjestrekken.nl biedt consumenten al 20 jaar de mogelijkheid om gratis online lootjes te trekken. De lootjes kunnen getrokken worden zonder bij elkaar te komen. Deelnemers kunnen een verlanglijstje maken en elkaar hierover anoniem vragen stellen. De uitgebreide cadeauzoeker geeft persoonlijke cadeausuggesties. Dit maakt het makkelijk om een leuk cadeau te vinden voor iedereen.