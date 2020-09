UITNODIGING VOOR DE PERS: Jaarbeurs krijgt vliegtuig tussen dino's

Vandaag - maandag 7 september - wordt om 16.00 uur een propellor vliegtuig geplaatst in hal 11 van de Jaarbeurs. Het toestel wordt met een speciale kraanwagen op zijn plek gezet. Op dit moment draait World of Dinos in de Jaarbeurs - de grootste dino expo van Europa - en het vliegtuig wordt onderdeel van deze expositie. Het object illustreert de rol die dino's in verschillende films hebben gespeeld de afgelopen jaren. World of Dinos ging van start op 4 juli in de Jaarbeurs en zou oorspronkelijk eindigen op 30 augustus. Met meer dan 50.000 bezoekers was het succes immens, reden om de expo te verlengen tot en met de herfstvakantie. World of Dinos blijft in Utrecht tot en met 25 oktober. De tentoonstelling is volledig coronaproof en voldoet aan alle eisen van het RIVM en de overheid.