Wederom positieve ontwikkeling voor cosmeticamarkt in 2019

Voor het derde jaar op rij is de omzetontwikkeling van producten voor de persoonlijke dagelijkse verzorging positief. De groei wordt vooral gedreven door de verdere toename van online verkopen én de groei uit prijs door de vele innovaties en relaunches. De totale consumptieve bestedingen bedragen ongeveer 2,7 miljard euro. De totaalmarkt laat een positieve ontwikkeling van 0,5 tot 1,0% zien. Een besteding per hoofd van de bevolking van 161 euro per jaar behoort tot een goed Europees gemiddelde. De marktontwikkelingen zijn gepubliceerd in het jaarverslag van de NCV met daarnaast ook aandacht voor de activiteiten van de vereniging.



Voor het eerst is Black Friday, een dag, weekend of zelfs week vol aanbiedingen, van groot belang voor de omzetontwikkeling. Het is voor veel deelmarkten de belangrijkste week van het jaar geworden naast Sint en Kerst.



Belangrijke dagelijkse thema’s voor de consument zijn gemak, gezondheid en verzorging. Ook duurzaamheid/natuurlijk zijn thema’s die de belangstelling hebben van consumenten en waar bestaande en nieuwe fabrikanten op inspelen.



Het is duidelijk dat de coronacrisis een enorme impact op ons leven en ook de omzetontwikkeling van de cosmetica-industrie zal hebben. Ronald van Welie, directeur NCV, “Het voelt raar om in deze onwerkelijke en onzekere tijd met trots het NCV-jaarverslag te presenteren maar met gepaste trots doe ik dat toch. De NCV bestaat dit jaar 70 jaar en dat vind ik iets om trots op te zijn. Een pro-actieve en gerenommeerde branche-organisatie waarin een groot aantal diverse cosmeticabedrijven verenigd is. De NCV heeft de afgelopen jaren met haar ‘Zeker door Cosmetica’ programma de waarde van producten voor de persoonlijke (én dagelijkse) verzorging extra benadrukt. Zeep voor hygiëne en handcrème voor bescherming en verzorging zijn vandaag de dag niet meer weg te denken. Ik spreek de hoop uit dat onze markt zich snel zal herstellen en dat alle verschillende cosmetica, waarmee je jezelf verzorgt en wat bijdraagt aan hygiëne, schoonheid, zelfvertrouwen en welzijn, de weg naar de consument weer zal weten te vinden”.



In het Jaarverslag 2019 van de NCV leest u meer over de belangrijkste marktontwikkelingen. Het verslag is te downloaden.



De NCV heeft ook een video gemaakt over de marktontwikkelingen in 2019.