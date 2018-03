Lidy klein Gunnewiek nieuwe directeur zakelijk Het Nationale Theater

Lidy klein Gunnewiek is benoemd tot directeur zakelijk bij Het Nationale Theater in Den Haag. Samen met directeur theater Cees Debets en artistiek leider Eric de Vroedt gaat zij vanaf 1 juni de driekoppige directie van de organisatie vormen.



Klein Gunnewiek heeft ruime ervaring in de kunst- en cultuurwereld. Vanaf 1990 tot 1999 was zij werkzaam als adjunct- en later als zakelijk directeur bij Cinemarienburg. Daarnaast is zij onder andere zakelijk directeur van Lux en directeur van de Stichting Nijmegen 2000 geweest. Twee jaar later heeft Klein Gunnewiek haar focus verlegd naar Amsterdam, waar zij achtereenvolgens een directeursfunctie heeft bekleed bij het Nederlands Instituut voor Mediakunst, Amsterdam Wereldboekenstad, Grachtenfestival Amsterdam tot slot bij VondelCS, het media- en cultuurlab van AVROTROS in Amsterdam. Het Nationale Theater is een nieuwe mijlpaal in de carriere van Klein Gunnewiek. Pierre Heijnen, voorzitter van de Raad van Toezicht, over haar benoeming: “Ik ben blij met deze nieuwe directeur vanwege haar ruime ervaring in de culturele sector en op het terrein van bedrijfsvoering en sponsoring.”