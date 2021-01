Nieuw: Redesign Wellness, eerste exclusieve life coaching in Nederland

Sebastiaan Hooft combineert voeding, beweging en slaap in persoonlijke aanpak



Met Redesign Wellness richt Hooft zich op mensen die aan de top staan en zoeken naar een nieuw evenwicht, zowel fysiek als mentaal. In de coaching naar een gezond en succesvol leven worden voeding, beweging en slaap optimaal op elkaar afgestemd. Deze geïntegreerde aanpak overstijgt de werkwijze van individuele voedingsdeskundigen, personal trainers en slaapcoaches. Dat maakt Redesign Wellness uniek in Nederland.



‘Het is geen probleem als je bijvoorbeeld al voedingsadvies krijgt. Wij nemen de experts waar je mee werkt op in ons partnerprogramma,’ vertelt Hooft. ‘De partners die wij daarnaast voor je inschakelen hebben een grote toegevoegde waarde aan jouw ontwikkeling. We kijken naar alle facetten van je welzijn. Zo hebben we een alomvattend aanbod.’



Dagelijks lifestyle management



Bovendien is Redesign Wellness de enige life coaching die alle lichten voor lichamelijk en geestelijk welzijn op groen zet. Hooft: ‘We zorgen voor de randvoorwaarden. Op de achtergrond. Zo kunnen we bijvoorbeeld je agenda coördineren, een restaurant reserveren en transport regelen – wereldwijd.’ Dat is dagelijks lifestyle management, een dienst die internationaal bekender is dan in Nederland.



‘Life coaching zoals ik die zelf ook had willen hebben’



Hooft is zijn bedrijf gestart op basis van zijn eigen ervaringen. Twaalf jaar geleden heeft hij het roer omgegooid. Alle kennis en contacten die hij sindsdien heeft verzameld zitten in de aanpak van Redesign Wellness, versterkt door wetenschappelijke expertise en een toegewijd team. ‘Dit is life coaching zoals ik die destijds ook voor mezelf had willen hebben. Dat is mijn drijfveer.’



Redesign Wellness werkt voor ten hoogste tien topondernemers en vermogende particulieren tegelijkertijd. In 2021 kunnen nog maximaal zeven klanten zich aanmelden. Nieuwe cliënten betalen € 24.000 voor het eerste jaar, daarna is het tarief € 2.000 per maand.



Meer weten? Bel Sebastiaan Hooft op 020-2200143 of plan een kennismaking in op www.redesignwellness.com.