Mysolution versterkt positie in recruitmentsoftware met overname OTYS

Houten/Veenendaal, 17 november 2020 – Mysolution, de Nederlandse marktleider met een integrale softwareoplossing voor uitzenders en detacheerders, neemt OTYS over. Met haar cloud-based recruitmentsoftware heeft Otys sinds 2001 een marktpositie verworven in Nederland, België, Frankijk en 17 andere landen. De overname van OTYS volgt op een eerdere overname van Tangram, eveneens een belangrijke speler in recruitmentsoftware in Nederland. De overname van OTYS bevestigt de ambitie van Mysolution om als Nederlands softwarehuis een leidende rol te spelen in cloud-based recruitment oplossingen.



Samen sterk in smart recruitment



“Samen met OTYS hebben we de innovatiekracht die nodig is om de recruitmentbranche te helpen met het verzilveren van kansen en het hoofd te bieden aan uitdagingen. Denk hierbij aan de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt en de impact van nieuwe technologie (zoals robotisering en AI). Ontwikkelingen zoals re-skilling van medewerkers op grote schaal en de continue veranderende wet- en regelgeving voor arbeidsverhoudingen maken extra innovaties noodzakelijk. Om onze klanten te begeleiden bij de implementatie van deze innovaties in hun dienstverlening, bieden we niet alleen technische oplossingen aan. We zijn ook graag hun expert in recruitment innovaties en helpen al onze klanten om continu up- to-date te zijn met het naleven van regelgeving”, zegt Jaap Postma, CEO van Mysolution.



Samenwerking OTYS en Mysolution



Een softwareleverancier die de complete recruitmentbranche in Nederland bedient en optimaal inspeelt op de grote technische en sociale innovaties die de arbeidsmarkt te wachten staat. Dat is het veelbelovende resultaat van de overname van OTYS door Mysolution. “Ik bedank Jorrit Blok voor het fundament dat hij als founder onder OTYS heeft gelegd en voor zijn bijdrage aan de doorontwikkeling van dit mooie bedrijf tot innovatieve leverancier van software in recruitment”, aldus Jaap Postma.



OTYS levert cloud-based recruitmentsoftware voor werving & selectiebureaus, corporate recruitment, executive search en de uitzend- en detacheringsmarkt. Daarnaast wordt OTYS gebruikt door kleinere werving- en selectiebureaus en staffing organisaties.



Met de overname van OTYS bouwt Mysolution door op de overname van ATS-leverancier Tangram in 2017. Mysolution biedt hiermee een kosteneffectief platform voor de totale markt in recruitment software. Door de ATS- en CRM-functies van OTYS te combineren met de mid- en backoffice functionaliteit van Mysolution, kunnen ook alle staffing organisaties, ongeacht hun grootte, van innovatieve oplossingen profiteren.



Partnerstrategie OTYS



Een andere belangrijke reden voor de overname van OTYS door Mysolution is dat OTYS beschikt over een sterk ecosysteem met specifieke toonaangevende partneroplossingen. Dit sluit goed aan bij de aanpak van Mysolution om haar klanten te bedienen met oplossingen op deelgebieden. Mysolution zet in belangrijke mate in op samenwerking met innovatieve partners.



Jorrit Blok, founder en voormalig CEO OTYS



OTYS werd in 2001 opgericht door Jorrit Blok op een zolderkamer in Veenendaal. Gestart als softwareleverancier is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot dienstverlener in recruitment met een totaaloplossing voor het complete recruitmentproces. OTYS is Veenendaal altijd trouw gebleven, maar sloeg ook internationaal zijn vleugels uit met vestigingen in Tsjechië en België. “Ik ben blij dat mijn levenswerk bij Mysolution in goede handen is. Mysolution biedt oplossingen die zowel de werkprocessen van recruiters als de candidate experience van werkzoekenden verbeteren en levert totaaloplossingen voor uitzenders en detacheerders. De visie, aanpak en diensten van OTYS sluiten hier naadloos bij aan”, aldus de voormalig founder en CEO van OTYS.



Jaap Postma, CEO Mysolution:



“Met OTYS en zijn circa 60 medewerkers haalt Mysolution een schat aan ervaring en expertise binnen op het gebied van recruitment. De overname is een wederzijds voordeel, met als uitgangspunt om onze klanten en partners nog beter te kunnen bedienen.” De sterke positie van OTYS in Nederland en België zal zeker bijdragen aan de propositie van Mysolution als toonaangevend digitaal platform voor recruitment én het beheren van flexibel personeel.”



Over Mysolution



Mysolution, opgericht in 2005, is marktleider in Nederland op het gebied van front-, mid- en backoffice software voor de staffing- en recruitmentmarkt en telt ruim 100 medewerkers in Nederland. In de afgelopen jaren zijn alle producten beschikbaar gekomen als SAAS-applicatie voor het recruiten en inzetten van tijdelijk personeel. Meer dan 400 organisaties werken dagelijks met oplossingen gebaseerd op de technologieplatformen van Microsoft en Salesforce. Leer meer over Mysolution op https://www.mysolution.com



Over OTYS



OTYS is in de afgelopen 19 jaar uitgegroeid tot een solide onderneming met wereldwijd meer dan 1000 klanten en meer dan 15.000 gebruikers in 25 landen, die allemaal actief zijn in de recruitmentbranche. Met OTYS Go! en OTYS Web! heeft OTYS innovatieve en op SAAS gebaseerde tools in huis. Lees meer over OTYS op https://www.otys.com