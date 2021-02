KBO-PCOB: Ga 40 dagen de uitdaging aan en drink geen druppel

Vasten is hip. Een tijd geen alcohol drinken, minder vlees eten of geen sociale media. Het zijn manieren om tijdelijk te bezinnen op hoe je je leven invult. Zo is voor veel senioren alcoholgebruik zo normaal dat het een gewoonte is geworden. Bij het koken of als slaapmutsje. Daarom is bewustwording rond alcoholgebruik de reden voor de actie ‘40 dagen geen druppel’ waar KBO-PCOB als seniorenorganisatie, in samenwerking met IkPas, toe oproept.



Gewoonte doorbreken



We leven in een maatschappij waarin drankgebruik helemaal geaccepteerd is. Uit onderzoek blijkt dat een derde van de 55-plussers pas op oudere leeftijd overmatig is gaan drinken en dat ouderen vaker regelmatig drinken.



Marcel Sturkenboom, directeur seniorenorganisatie KBO-PCOB: “Juist in het drinken uit gewoonte schuilt gevaar, want hoe weet je of je nog zonder kunt? En welke invloed het op je heeft? De beste manier om het effect van alcohol te ervaren is door een periode geen alcohol te gebruiken. Daarom dagen wij ook dit jaar weer senioren uit om 40 dagen geen druppel alcohol te drinken. Want alleen dan ga je het verschil merken. Mensen voelen zich energieker, vallen af of slapen beter.”



Het (tijdelijk) stoppen met alcohol in de 40 dagentijd is een manier om deze vastenperiode tot Pasen in te vullen. Behalve alcohol kan dat ook zijn minderen met andere dingen zoals geen televisie kijken, niet snoepen of minder met je mobiele telefoon bezig zijn. En naast minderen, roept KBO-PCOB ook op om te meerderen! Sturkenboom: “Stel jezelf tot doel om om te zien naar elkaar. Ga eens samen wandelen of kook een maaltijd voor een ander. Daardoor voeg je waarde toe aan het leven van een ander en jezelf, ook dat is bezinning.”



Ook de uitdaging aangaan?



De 40 dagen periode is vanaf 17 februari tot 4 april 2020 (Pasen). Inschrijven via KBO-PCOB op: www.ikpas.nl/kbo-pcob. Bezoek ook www.kbo-pcob.nl/40dagen voor meer informatie.



KBO-PCOB



Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.