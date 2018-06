Le Cri de Edvard Munch bientöt à Anvers

A partir du 6 septembre 2018 jusqu’au 18 mars 2018, la version lithographique du tableau iconique “Le cri” de l’artiste norvégien Evard Munch (1863-1944) est à voir (pendant 6 mois) au Musée De Reede (MDR). Après, cet exemplaire particulier et exceptionnel se trouvera au British Museum à Londres.



Le spectateur se trouvera non seulement face à la lithographie “Le cri”, dans une mise en scène spécialement conçue pour cette occasion, il pourra également découvrir la collection permanente du musée, dont 33 oeuvres graphiques sont à Munch. Elles sont représentatives de son oeuvre.



Le Musée De Reede (MDR) n’expose que des oeuvres réalisées sur papier, entre autres des oeuvres d’ Eduard Munch, de Francisco Goya et de Félicien Rops.



L’artiste et musicien Bent Van Looy prendra sur lui le rôle d’ambassadeur tout au long de la période où “Le cri” se trouvera en Belgique.



Information:

info@museum-dereede.be

03/434.03.04



https://museum-dereede.com/