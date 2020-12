E-bike markt groeit al jaren en is in 2020 zelfs exponentieel gestegen

Amstelveen, 21 december 2020 – Uit cijfers van de jaarlijkse GfK E-bike Monitor 2020 blijkt dat de afgelopen 12 maanden meer Nederlandse consumenten een e-bike hebben aangeschaft dan een jaar eerder. En de verwachting is zelfs dat de e-bike markt volgend jaar weer gaat groeien. De komende 12 maanden overwegen namelijk steeds meer consumenten een e-bike aan te schaffen dan een jaar eerder.



Opvallend is dat de Nederlandse consument meer heeft besteed aan een e-bike dan het jaar daarvoor. De gemiddelde prijs die men uitgeeft aan een e-bike is met ruim 10% gestegen naar €2.191.



Daarnaast is ook te zien dat een groot deel van de huidige kopers aanvullende diensten afnemen. Hierbij kun je denken aan een onderhoudscontract, pechhulp of een verzekering. Zo sloot maar liefst 66% van de Nederlanders een anti-diefstal verzekering af bij de aanschaf van een e-bike.



Meer bewegen neemt toe als motivatie



De voornaamste reden voor consumenten om een e-bike aan te schaffen is “makkelijk lange afstanden kunnen leggen”.



Het onderzoek toont ook aan dat men de e-bike steeds meer is gaan gebruiken om meer te bewegen. Gelet op de beperkte mogelijkheden om te sporten door COVID-19, is de e-bike hiermee een goed alternatief geworden om toch te blijven sporten. Gemiddeld fietst men zo’n 43 kilometer per week met de e-bike.



Fidae Selmani, Account Manager Bikes bij GfK zegt: “De e-bike markt groeit al jaren en in 2020 is de markt voor e-bikes zelfs exponentieel gestegen. Omdat er recreatief steeds minder mogelijk is, zijn er steeds meer mensen gaan fietsen in hun vrije tijd. De e-bike is hierdoor nog meer in populariteit toegenomen. Ook zien we een stijgende groep consumenten die van plan is hun huidige e-bike te vervangen voor een nieuwe.”



Nederlandse e-bike markt volwassener dan België en Duitsland



Het onderzoek laat duidelijk zien dat de Nederlandse e-bike markt volwassener is dan de Belgische en Duitse markt. Zo is de groep Nederlandse consumenten die een tweede e-bike gaat aanschaffen een stuk groter dan in België en Duitsland. Daarnaast wordt de e-bike in Nederland ook meer gebruikt. 30% van de potentiele e-bike kopers in Nederland heeft al een e-bike in hun bezit. Dit is fors meer ten opzichte van Duitsland en Belgie, waar respectievelijk 13% en 18% in het bezit is van een e-bike.



Er zijn dus genoeg groeikansen voor fabrikanten en retailers in de buurlanden. Echter moet er wel rekening gehouden worden met duidelijke verschillen in de leeftijdsgroepen ten opzichte van de Nederlandse markt. Hoe deze doelgroepen verschillen en wat de customer journey is bij de aanschaf van een e-bike wordt uitgebreid toegelicht in dit jaarlijkse e-bike consumentenonderzoek.



Wilt u meer informatie over de GfK E-bike Monitor 2020? Neem dan contact op met Account Manager E-bikes bij GfK: Fidae Selmani (fidae.selmani@gfk.com) of vraag meer informatie aan via de website: https://insights.gfk.com/nederland-e-bike-onderzoe...