Grootste politieke ledenpartij is nek-aan-nek race

Jarenlang was het CDA ongenaakbaar de grootste ledenpartij van Nederland. Op 1 januari 2019 hadden de christendemocraten nog 44.133 leden, een kleine 3.497 leden minder dan het jaar ervoor. Het CDA werd daarmee ook automatisch de grootste ontvanger van het op ledental gebaseerde aandeel van de beschikbare pot Financiering Politieke Partijen. Die wordt toebedeeld aan de hand van het aantal betalende leden en het aantal Tweede Kamerzetels.



Maar in 2020 wordt de koppositie van het CDA in gevaar gebracht door Forum voor Democratie. Op stormachtige wijze heeft deze nieuwkomer het politieke landschap opengebroken door sociale media effectief te benutten en door in te zetten op innovatieve online campagnes. Zo heeft FVD in korte tijd een groot aantal leden weten aan te trekken. Volgens FVD-vicevoorzitter Lennart van der Linden is de partij de 40.000 leden nu gepasseerd.



Als de leegloop bij het CDA ook in 2019 volgens het patroon van de voorgaande jaren heeft doorgezet en de eindsprint van FVD zijn vruchten afwerpt, kan dit zelfs betekenen dat FVD per 1 januari de grootste partij van Nederland is. Een bijzondere prestatie voor deze politieke nieuwkomer.



Of dit in het nieuwe jaar direct politieke consequenties zal hebben, is nog maar de vraag. Wel is duidelijk dat FVD een aanzienlijk groter gedeelte van de subsidiepot zal ontvangen. Daarnaast zou FVD als grootste partij een belangrijke morele overwinning op het zogenaamde “kartel” claimen.



In februari wordt bekend of FVD daadwerkelijk de grootste ledenpartij van Nederland is geworden.