Al 40.000 kaarten verkocht voor Repelsteeltje en de blinde prinses van Theater Rotterdam



première 27 december 2019 TR Schouwburg, tournee t/m april 2020



Na de succesvolle familievoorstellingen Woef side story, De Gelaarsde Poes en vorig jaar nog Hamlet de familievøørstelling presenteert Theater Rotterdam nu: Repelsteeltje en de blinde prinses (8+). De voorstelling gaat aanstaande vrijdag 27 december in première en heeft al 40.000 kaarten verkocht. Tijdens de kerstvakantie is de voorstelling in Rotterdam bijna uitverkocht. Van januari t/m april gaat Repelsteeltje en de blinde prinses op tournee door het hele land en van 9 t/m 13 april is de voorstelling weer terug in TR Schouwburg.



Over de voorstelling



Wat gebeurt er als je het sprookje van Repelsteeltje mixt met de Greet Hofmans-affaire? Zie hier de ingrediënten voor de nieuwste familievoorstelling. Een stuk vol grappige verwikkelingen, snedige dialogen én de beste Duitse Schlagerhits. Met onder anderen Wart Kamps, Kim van Zeben, Joke Tjalsma, Bas Hoeflaak en in elke stad een glansrol voor een aantal kinderen.



Het broeit op het paleis tussen de koningin en haar prins-gemaal. Ze maken ruzie over hun blinde dochter, de jacht en wie de baas mag spelen. Het broeit ook bij Joost de varkenshoeder, die opschept over zijn dochter Sterre die 'goud uit stro' kan spinnen. En het broeit zeker bij aardmannetje Repelsteeltje en zijn vrouw Karla, die een groots en meeslepend leven willen. Er is van alles de hand in het bos, op het paleis en onder de grond. Repelsteeltje kijkt wie hij met zijn tovenaarskunsten kan helpen. En dan arriveert er ook nog een geheimzinnige gebedsgenezeres aan het hof, die zegt dat ze het blinde prinsesje kan 'genezen'. Wie houdt zich aan zijn woord? Lukt het Repelsteeltje om zijn naam geheim te houden?



Hamlet de familievøørstelling won een Zilveren Krekel voor de meest indrukwekkende productie en werd door de kinderjury van de Zapp Theaterprijs uitgeroepen tot beste jeugdtheatervoorstelling van het seizoen:



“Uitbundig familiefeest met duistere ondertoon.” - (Het Parool)



“Een feestje bouwen kunnen ze” - (de Volkskrant)****



Regie Pieter Kramer Tekst Don Duyns Liedteksten Peter van de Witte Choreografie Daan Wijnands Muzikale leiding Boudewijn Ruigrok Assistentie regie Esther Habbema Dramaturgie Dirkje Houtman Decorontwerp Niek Kortekaas Kostuumontwerp Sabine Snijders Ontwerp kap & grime Cynthia van der Linden Lichtontwerp Mark Van Denesse



Spel Wart Kamps/Bart Rijnink, Joke Tjalsma, Kim van Zeben, Patrick Duijtshoff, Judith van den Berg, Bas Hoeflaak, Johanna Hagen, David Westera/Erwin Dörr



Meer info & speellijst: theaterrotterdam.nl/repelsteeltje