Eerste munt Koning met baard nu verkrijgbaar bij Koninklijke Nederlandse Munt

Vandaag zou de ceremoniële Eerste Slag van het Woudagemaal Vijfje plaatsvinden. De herdenkingsmunt viert het 100-jarig bestaan van het stoomgemaal in Lemmer, en is bovendien de eerste munt waarop Koning Willem-Alexander met zijn baard is afgebeeld. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen acht de Koninklijke Nederlandse Munt het niet verantwoord het evenement te laten doorgaan. Wel is het eerste fysieke exemplaar van het Gouden Tientje vandaag geslagen in het muntgebouw in Houten.



Herdenkingsmunten nu leverbaar



Op 7 oktober 1920 werd het Ir. D.F. Woudagemaal te Lemmer, Friesland feestelijk geopend door Koningin Wilhelmina. Precies 100 jaar later zou de ceremoniële Eerste Slag van de herdenkingsmunt ter ere van het stoomgemaal plaatsvinden. De veiligheid van alle aanwezigen en het naleven van de richtlijnen van het RIVM, staan bij de Koninklijke Nederlandse Munt echter op de eerste plaats. Met inachtneming van de recent aangescherpte coronamaatregelen, waaronder het verminderen van sociale contactmomenten en het beperken van de reisbewegingen, heeft de Koninklijke Nederlandse Munt dan ook besloten het evenement niet te laten doorgaan. Volgens de traditie is een herdenkingsmunt leverbaar na de ceremoniële Eerste Slag. Met de juiste voorzorgsmaatregelen heeft de productie wel doorgang kunnen vinden. De Woudagemaal herdenkingsmunten worden, conform de planning, na vandaag uitgeleverd. Het eerste Gouden Tientje is vandaag geslagen in het nieuwe muntgebouw, zonder andere aanwezigen.



Muntontwerp



De herdenkingsmunt ter ere van het Woudagemaal is ontworpen door Berend Strik. Op de keerzijde van de herdenkingsmunt wordt het stoomgemaal in het Friese landschap afgebeeld in strakke lijnen. De provincie wordt tevens vertegenwoordigd op de voorzijde van de munt: de vlag van Friesland wappert achter het portret van Koning Willem-Alexander. Het portret van de Koning is sinds de onthulling van de munt een veelbesproken onderwerp. Het is namelijk voor het eerst dat de Koning met zijn baard is afgebeeld op een herdenkingsmunt.



Bijna helemaal uitverkocht



Het Woudagemaal Vijfje wordt geslagen in opdracht van het ministerie van Financiën en heeft een oplage van 60.000 stuks. De munt is een wettig betaalmiddel in Nederland met een nominale waarde van vijf euro. De uitgifte is bovendien verkrijgbaar in bijzondere verzamelkwaliteiten, waaronder sterling zilver en goud (de gouden munt heeft een nominale waarde van tien euro). Dat de herdenkingsmunt met het nieuwe Koningsportret zeer gewild is, blijkt. De streng gelimiteerde gouden en zilveren uitgiften zijn reeds uitverkocht bij de Koninklijke Nederlandse Munt. Overige uitgiften zijn te bestellen via www.knm.nl/woudagemaal



Over de Koninklijke Nederlandse Munt



De Koninklijke Nederlandse Munt behoort wereldwijd tot de top 5-producenten van circulatiemunten, herdenkingsmunten en verzamelaarsproducten. In opdracht van het ministerie van Financiën slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Nederlandse euro herdenkingsmunten. Een herdenkingsmunt is een zeer speciale uitgifte, die alleen verschijnt ter ere van bijzondere gelegenheden. De Koninklijke Nederlandse Munt is de enige producent van de Nederlandse euromunten. Het is een innovatief, internationaal bedrijf in waardeproducten, geworteld in meer dan 450 jaar traditie. Het bedrijf is sinds 2020 gevestigd in ‘The Dutch Vault’ in Houten.