Pepperflow breidt uit naar België

Pepperflow breidt haar werkzaamheden per 1 januari 2020 officieel uit naar België. Met de afronding van de succesvolle pilot met Stad Hoogstraten is de eerste klant in Vlaanderen een feit. In België zal Pepperflow zich richten op het digitaliseren van de beleids- en beheerscyclus (BBC, in Nederland bekend als Planning & Control) bij overheden met de focus op lokale besturen. De BBC is een richtlijn voor verplichte rapportering voor lokale overheden in Vlaanderen. Met haar BBC-oplossing onderscheidt Pepperflow zich van het louter boekhoudkundig werken aan de Beleids- & Beheerscyclus en wordt de stap gezet richting concrete beleidsopvolging met geïntegreerde cijfers vanuit de boekhouding.



Eerder dit jaar kondigde Pepperflow aan een samenwerking te zijn gestart met de Vlaamse Stad Hoogstraten. Samen met deze pilotgemeente werd gezocht naar manieren om samen een financiële koppeling te realiseren met de gangbare boekhoudpakketten die Vlaamse gemeenten gebruiken en de software aan te sluiten bij de Belgische behoefte omtrent BBC. In België liggen bij gemeentes veel uitdagingen om beleidsprocessen te stroomlijnen. Ook zoeken gemeentes naar manieren om de stap te maken van beleid en beheer naar concrete (beleids)opvolging. Financieel directeur Patrick Verheyden van Stad Hoogstraten is enthousiast: “Dankzij Pepperflow volgen we nu eindelijk de actieplannen en acties effectief op zoals BBC het initieel altijd bedoeld heeft”.



Om aan te sluiten bij de vraag uit de Vlaamse markt is de Belgische website www.pepperflow.be live gegaan en zal Hans Vandeweyer voor Pepperflow als sales manager aan de slag gaan in België. Ook is er een partnership aangegaan met V-ICT-OR, de Vlaamse ICT-organisatie. Pepperflow directeur Jan Post: “In Nederland zijn we inmiddels marktleider. En dankzij onze multitenant SaaS-oplossing zijn we gemakkelijk schaalbaar. Daarom zien we veel mogelijkheden buiten onze landsgrenzen. We zijn dan ook trots op deze eerste stap over de landsgrenzen heen. Kantoor België is nu in spreekwoordelijke zin open. Met het succes van dit jaar zetten we in 2020 onze buitenlandse verkenningen voort”.



Over Pepperflow



Pepperflow is een SaaS-oplossing voor het digitaliseren van informatieprocessen zoals Planning & Control, informatieveiligheid en project portfolio management. Pepperflow is marktleider op de gemeentelijke markt in Nederland. Inmiddels werken meer dan 120 organisaties in zowel de private als de publieke sector in Nederland met de software van Pepperflow.