Met Cashly betaalt consument online aankopen contant

Startup met 500 betaalpunten in Nederland innoveert betaalmarkt



Amsterdam, 29 mei 2018 - Vandaag lanceert Cashly haar landelijke betaalnetwerk waarmee iedereen online aankopen, acceptgiro’s en rekeningen veilig en gemakkelijk met contant geld kan betalen. Consumenten kunnen vanaf nu terecht bij een van de meer dan 500 aangesloten Primera winkels om daar contant af te rekenen. Zo wil Cashly online betalen nog toegankelijker maken.



Contant betalen nog altijd geliefd



De betaalwereld digitaliseert en bankfilialen sluiten hun deuren. Tussen 2007 en 2016 is het aantal bankkantoren zelfs gehalveerd tot 1.702, volgens cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). Toch blijft contant geld een populair, wettig en vertrouwd betaalmiddel. Volgens onderzoek van DNB wordt twee van de vijf (41%) betalingen in winkels in Nederland nog steeds met contant geld voldaan. Innovaties op het gebied van contant betalen zijn er echter nauwelijks geweest. Met Cashly komen er voor het eerst weer betaalpunten voor consumenten bij, ook in de gemeenten waar bankkantoren met kasfunctie al jaren zijn verdwenen.



Online aankopen cash afrekenen



Cashly is een startup van financiële experts die inspeelt op de behoefte om online betalen nog toegankelijker te maken en om in de markt van contante betalingen te innoveren. Wanneer een consument kiest om via Cashly.nl te betalen of voor Cashly kiest op een betaalpagina, wordt er een betaalvoucher met QR-code gestuurd. Met deze code gaat men naar één van de aangesloten betaalpunten. Daar scant de winkelier de door Cashly gegenereerde en verstuurde unieke QR-code en vervolgens rekent de consument direct contant af. Het netwerk van betaalpunten bestaat uit meer dan 500 aangesloten Primera winkels en biedt hiermee landelijke dekking.



Partner-netwerk verder uitbreiden



Voor bedrijven is het mogelijk om Cashly direct als betaaloptie in de webshop of als QR-code op de factuur aan te bieden aan hun klanten. Leveranciers van bijvoorbeeld gas, water en licht kunnen standaard een unieke, door Cashly gegenereerde QR-code meenemen op de factuur, zodat ook deze contant kan worden afgerekend bij een betaalpunt in de buurt. De eerste partner die Cashly gaat aanbieden aan al haar klanten is de online betaaldienstverlener Pay.nl. Alle webwinkels die gebruik maken van de betaaldiensten van Pay.nl kunnen Cashly als betaalmethode aan hun klanten aanbieden. Daarnaast zal de achteraf betaalmethode Capayable een van de eerste partijen zijn die Cashly zal opnemen in hun betaalpagina. Na de lancering gaat Cashly haar partner-netwerk verder uitbreiden met andere betaalpunten, betaaldienstverleners, webshops en betaalpartners. “Wij zijn er trots op dat Cashly een betaalmethode zal zijn die naast de gebruikelijke betaalmethoden zoals iDEAL en creditcards in vele webshops en online betaalomgevingen zal worden opgenomen”, aldus Pascal Stoop, CEO van Cashly.



Veilig betalen tegen een aantrekkelijk tarief



Cashly biedt consumenten veilige en gemakkelijke transacties tegen een aantrekkelijk tarief van EUR 4,95 per transactie. Cashly wordt uitgevoerd in samenwerking met Intersolve EGI, een financiële instelling die elektronisch geld beheerd en het technische platform aanbiedt waarop de Cashly-betalingen plaatsvinden. Intersolve EGI staat onder toezicht van DNB en Autoriteit Financiële Markten. De Cashly geldstromen staan onder toezicht van Intersolve EGI.



Over Cashly



Cashly is een landelijk netwerk van betaalpunten voor het verwerken van contante transacties. Met Cashly kunnen consumenten online aankopen bij webshops en rekeningen voor o.a. huur, gas, water, elektriciteit, Internet en mobiel bellen contant te betalen. Consumenten kunnen bij een van de meer dan 500 aangesloten betaalpunten bij hen in de buurt betalen via een door Cashly verstrekte QR-code. Cashly werkt voor uitvoer van deze dienst samen met de financiële instelling Intersolve EGI dat onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.



